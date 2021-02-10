الصحة: وفاة أشخاص بسبب لقاح كورونا غير صحيح

عمان – الغد – نفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، معلومات حول وفاة بعض الأشخاص بعد تلقيهم الجرعة الأولى من مطعوم كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مطعوم كورونا المستخدمة في الحملة الوطنية للمطعوم آمنة ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تسبب الإصابة بمرض كورونا.

وأِشارت الى أن فعالية المطعوم تزداد وتصل إلى حدها المتوقع بعد أسابيع من الجرعة الثانية، وعليه فإن هناك احتمالا لأن يصاب متلقوا مطعوم كورونا بهذا المرض الذي يمكن أن يكون في فترة حضانته قبل تلقي المطعوم أو أن يصيبهم بعد تلقي المطعوم بفترة قصيرة.

وأوضحت أن تلقي المطعوم لا يعفي أبدا من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة والمتمثلة في لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين.

ودعت الوزارة المواطنين متابعة المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا واخذ اللقاح من مصادرها الرسمية من خلال موقع كورونا الرسمي على موقع وزارة الصحة https://corona.moh.gov.jo ومنصات التواصل الاجتماعي، كما تهيب بهم الدخول الى منصة التسجيل لاخذ لقاح كورونا على الرابط https://vaccine.jo ضمن خطوات بسيطة وسلسلة، كون اللقاح ناجع وفعال.