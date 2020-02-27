الصحة: 15 شخصا في مركز العزل بالبشير ولجنتين حكوميتين لمتابعة ملف كورونا

محمود الطراونة

عمان – أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة رخصت خطي انتاج لانتاج الكمامات الطبية وبصدد ترخيص خط ثالث احدهما بمحافظة الزرقاء والثاني في عمان بمنطقة شفا بدران.

واشار الى ان كل خط منهما ينتج نحو 50 الف كمامة يوميا لسد حاجة المملكة منها ومن ثم سنسمح بتصديرها الى الخارج بعد اكتفاء المملكة على ان يزود كل خط منها 20% للملكة قبل التصدير.

وتابع ان المخزون في المملكة قبل ترخيص خطي الانتاج كان 4.5 مليون كمامة فيما نوفر الجاهزية الكاملة للملكة في حال ظهرت اية حالات لا سمح الله.

واشار الى ان المؤسسة وافق على ترخيص هذه الخطوط لكسر حاجز الاحتكار ولتشجيع التصنيع المحلسي وفق معايير وطنية ودولية حيث ستنظم المؤسسة جولات تفتيشية على الصيدليات للتاكد من جاهزيتها والتزامها بالاسعار حيث تم الاتفاق مع المصنعين على البيع بسعر الكلفة.

وقال مطمئنون لتوفر المواد المتعلقة بضبط العدوى وجاهزية المملكة لتوفر هذه المواد.

من جهته قال مساعد الامين العام لشؤون الرعاية الصحية مسؤول ملف كورونا الدكتور عدنان اسحاق ان الحكومة شكلت لجنتين احداهما عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء لمتابعة ملف كورونا والثانية تنفيذية برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من المختصين من عدد من المؤسسات الشريكة.

واشار الى توجهات الحكومة فتح مركزين جديدين للحجر الصحي احدهما في مستشفى الامير حمزة بسعة 40 سريرا والثاني مستشفى ميداني في منطقة خو بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية حيث سيصار الى حجر اية حالة في مراكز الحجر ونقل اية حالة مصابة لا سمح الله الى مستشفى خو الميداني.

وأكد وجود 15 حالة في مركز الاوبئة في مستشفى البشير بالحجر الصحي لمدة 14 يوما قادمين من عدد من الدول.

وشدد إسحق على أهمية اتباع سبل الوقاية من المرض، واستقاء المعلومات حول المرض من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة.

وبين ان وزارة الصحة نفذت سلسلة إجراءات لتعزيز الوقاية من فيروس الكورونا، في مقدمتها منع دخول المسافرين من الدول التي تشهد انتشار الوباء.

وأضاف أن الجهود تتركز حاليا على منع وصول المرض للأردن، حيث تم منع دخول القادمين إلى المملكة من غير الأردنيين من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران،وايطاليا حيث ترتفع وتيرة انتشار المرض. ويتم متابعة توصيات منظمة الصحة العالمية وتقاريرها حول حجم انتشار الوباء، وسيتم تقييد دخول القادمين للأردن من أي بلد يشهد انتشارا للوباء، بالتوازي مع أهمية تفادي سفر الأردنيين لأي بلد يشهد انتشار للوباء، مبينا أن الأردنيين القادمين من دول تشهد انتشارا سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لحين التأكد عبر الفحوصات الخاصة من إصابتهم بالفيروس.

وبين ر أن الإجراءات الاحترازية، التي تنفذ مع عدد من الوزارات والمؤسسات العامة المعنية، تتضمن زيادة عدد الفرق الطبية المدعمة بماسحات حرارية والمنتشرة على جميع معابر المملكة الجوية والبحرية والبرية، وزيادة إنتاج الكمامات الواقية، عبر تسريع ترخيص مصنعين إضافيين، ومنع تصدير المُستلزمات الطبية الى خارج المملكة، والتعاقد مع شركة متخصصة في وسائل الوقاية والتطهير لتنفيذ حملات تطهير وقائية، وتجهيز مستشفى ميداني بالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية.

وأكد خلو المملكة من أي إصابة لفيروس الكورونا، مهيبا بوسائل الإعلام والمواطنين تفادي تداول أي معلومات غير موثوقة تفاديا لإثارة القلق، وأهمية استقاء المعلومة من الوزارة كونها المرجع الرسمي المختص.

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