الصحة: 15 مركزا إضافيا لتقديم خدمات المشورة والاقلاع عن التدخين والعلاجات مجانا

عمان- اعلنت وزارة الصحة عن توسعها في تقديم خدمات المشورة والاقلاع عن التدخين والعلاجات اللازمة، في 15 مركزا صحيا موزعة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، لتقدم خدماتها بشكل مجاني، اضافة الى 5 مراكز صحية تقدم هذه الخدمات.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان المراكز في اقليم الوسط هي: عمان الشامل ومركز صحي ماركا، والسلط الاولي ووادي الحجر ومركز صحي خادم الحرمين، ومركز صحي الرشيد وشمال مادبا ومركز صحي زي الشامل. وفي الشمال تقدم مراكز الصريح وجرش والمفرق الشامل وعجلون الشامل والرازي الشامل وحنينا ومركز صحي قم، خدمات المشورة والاقلاع عن التدخين.

وشملت المراكز الصحية في اقليم الجنوب: مركز صحي المرج الاولي، والطفيلة، ومعان، والبتراء، ومركز صحي طلال.-(بترا)