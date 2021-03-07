الصحة: 22 الف جرعة من لقاح كورونا سيتم اعطاؤها للمواطنين اليوم

عمان- قالت وزارة الصحة، انه سيتم اعطاء اكثر من 22 الف جرعة من لقاح فيروس كورونا، اليوم الاحد، للمواطنين المسجلين في المنصة عند مراجعتهم للمراكز الصحية المعتمدة بالمملكة.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي، ان اللقاحات التي سيتم اعطاؤها هي للمواطنين الذين قد حان دورهم اليوم، لتلقي اللقاح.

واضافت انه سيتم اعطاء 20 الف مواطن الجرعة الاولى من اللقاح، بينما سيتلقى 2500 شخص الجرعة الثانية منه.

واشارت الوزارة الى انه سيتم البدء بإعطاء الجرعة الثانية في مركز الزعتري اليوم وغدا.-(بترا)