الصحة: 62 وفاة و 5025 إصابة بفيروس كورونا

عمان – الغد – سُجِّل في الأردن، الأربعاء، 62 وفاة جديدة و5025 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزّعت الإصابات إلى 1510 في محافظة العاصمة عمّان، 1250 في محافظة إربد، منها 509 في الرمثا، 425 في محافظة الزرقاء، 369 في محافظة المفرق، 351 في محافظة البلقاء، و293 في محافظة جرش.

وسجّل أيضا 222 إصابة في محافظة العقبة، 160 في محافظة عجلون، 128 في محافظة معان، منها 40 في البترا، 122 في محافظة الكرك، 98 في محافظة مأدبا، و97 في محافظة الطفيلة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 198,021 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 64,461 حالة.

وبتسجيل الوفيات الجديد، يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2,442 حالة.

وبحسب الموجز، بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (253) حالات، فيما غادرت (176) حالة المستشفيات بعد شفائها، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,027) حالة، منهم (472) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وبلغ عدد حالات الشفاء التي سجّلت الأربعاء في العزل المنزلي والمستشفيات (5,685) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (131,181) حالة.

وأجري الأربعاء 27,098 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,435,340) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (18,5%).

وتدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).