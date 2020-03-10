“الصحة”: 79 حالة في الحجر الصحي

عمان-الغد– أصدرت وزارة الصحة مساء الثلاثاء الموجز الإعلامي اليومي حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد في الأردن، وتالياً ما جاء فيه:

الإصابات:

لا إصابات جديدة بفيروس الكورونا المستجد حتى نشر هذا الموجز، ولم تُسجل إلا حالة إصابة واحدة أعلن عنها سابقا و المصاب بفيروس كورونا بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

الحجر الصحي:

عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 79 حالة.

العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 227.

مواقع الحجر الصحي: مستشفى الوبائيات – مستشفيات البشير، وفندق في عمّان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر. تم تجهيز موقع حجر صحي جديد في مستشفى حمزة.

إجراءات تتعلق بالسفر:

إجراءات جديدة تم إقرارها وإعلانها الثلاثاء 10 آذار 2020 :

وقف السفر من وإلى لبنان. وقف السفر من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات. إغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك الوفود الرسميّة والمعنيون بوسائل نقل البضائع وكذلك العمّال الأردنيون المُستخدِمون للمعبر الجنوبي. عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16/3/2020، وعدم السماح للأردنيين بالسفر إلى هذه الدول. إيقاف المعابر البحرية مع جمهورية مصر العربية، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط، مع الإبقاء على الحركة التجارية. وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، وتستثنى الوفود الرسمية، ويعتمد مطار بغداد ومطار أربيل للسفر فقط. يسمح للأردنيين القادمين من جميع هذه الدول بالدخول شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة، بما في ذلك الحجر المنزلي الذاتي لمدّة 14 يوماً. يتم استثناء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأجانب المستثمرين والمقيمين في المملكة عند تطبيق هذه الإجراءات، شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة. وقف المؤتمرات الدوليّة والمحليّة في الأردن إلّا ما يسمح به مجلس الوزراء وخصوصاً الطبيّة منها. تتم مراجعة هذه القرارات كلّما دعت الحاجة.

إجراءات أعلنت سابقاً ومازال العمل بها مستمرا: