الصحة: 91730 مراجعا للمستشفيات و أكثر من 58 ألف للمراكز الصحية خلال أسبوع

عمان– قالت وزارة الصحة إن أعداد المراجعين ومتلقي الخدمة الصحية في المستشفيات 91730 مراجعا، فيما راجع المراكز الصحية 586595 خلال الاسبوع الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن أعداد المراجعين الذين شملتهم الخدمات الصحية في العيادات، الطوارئ، الإدخالات والعمليات الجراحية بالإضافة الى الخدمات المقدمة في المراكز الصحية للعيادات الخارجية في المستشفيات بلغت حوالي 50499 مراجعا، وعدد الإدخالات 3746 حالة، وراجع اقسام الإسعاف والطوارئ 36421، في حين بلغ عدد العمليات الجراحية 1064 عملية. وبينت الوزارة ان المراكز الصحية في محافظات المملكة كافة، قدمت الخدمة الصحية لـ 586595 راجعوا عيادات الاختصاص والباطني وطب الاسرة، مشيرة الى الخدمات التي قدمتها اقسام الامومة والطفولة وأقسام حديثي الولادة خلال فترة الازمة. وكانت الوزارة وضعت خطة لاستقبال المراجعين في العيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز الصحية خلال الاسبوع الاول من استئناف استقبال المرضى، مركزة على الالتزام بتطبيق الشروط الصحية وضبط العدوى لجميع المراجعين خاصة لبس الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي.

من جهته قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الكوادر الصحية مستمرة في تقديم الخدمة الصحية للمراجعين بكل طاقاتهم وضمن المستوى المطلوب في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرا الى انه تم تعزيز اعداد من الكوادر الطبية والتمريضية وتوفير الادوية اللازمة الى الضعف خاصة في اقسام الطوارئ ومواقع تقديم الخدمة.

وبين الدكتور جابر ان الوزارة وضعت خطة عمل لاستمرار تقديم الخدمات والرقابة الصحية للمراجعين في جميع المستشفيات من خلال الجولات المبرمجة والفجائية على المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة خلال الازمة، وعملت على التواصل مع الادارات الصحية للوقوف على سير العمل والاحتياجات فضلا عن الاطمئنان على المرضى على اسرة الشفاء وتلبية احتياجاتهم.

– -(بترا)