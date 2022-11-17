“الصحراء الذكية” يحتضن فرصا تدريبية لأصحاب المشاريع المنزلية

معتصم الرقاد

عمان- أقام مشروع الصحراء الذكية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بازاراً على مدار يومين، بهدف تمكين أصحاب المشاريع المنزلية من الأردنيين واللاجئين السوريين من مناطق البادية الشمالية الشرقية، من بيع منتجاتهم، وكانت كامل أرباح البيع مخصصة لأصحاب المشاريع أنفسهم.

من طرفه أشاد المهندس علي هياجنة مدير المشروع من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بهذه الفعالية لما لها من الأثر الكبير في تمكين أصحاب المهن المنزلية الذين تم دعمهم من خلال المشروع فنياً وماديا لينعكس على أعمالهم وتطويرها وزيادة إنتاجهم.

وأضاف أنه من دواعي سرورنا في هذ الوقت أن نشاهد جهودنا في المشروع وقد أثمرت ونشجع على عمل مثل هذه الفعاليات لدعم أصحاب المهن المنزلية واعتمادهم على ذاتهم.

وقال المهندس ثابت حصوة مدير شركة الصحراء الذكية: “يعمل المشروع من خلال شركة الصحراء الذكية المنبثقة عنه على مساعدة أصحاب المشاريع المنزلية والزراعية على التخطيط لمشاريعهم وإيجاد البيئة المناسبة لتنفيذ المشاريع وربطهم بالأسواق الداخلية والخارجية لتسويق منتجاتهم وتحقيق أكبر عائد ممكن ومشاركتهم بالأنشطة التسويقية المختلفة”.

وأضاف أن البازار يعد امتدادا للنشاطات التدريبة والتسويقية التي يقوم بها مشروع الصحراء الذكية لتدريب وتأهيل المستفيدين على التفاعل المباشر مع الأسواق والمستهلكين وإكسابهم مهارات التواصل والعرض والتسويق لمنتجاتهم وهذا ما تجلى في تدريب المستفيدين خلال هذا البازار من خلال إكسابهم مهارات جديدة تساعدهم في إنجاح مشاريعهم.

يهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال التمكين الاقتصادي للفئات المستضعفة من الأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الزراعي في مناطق المرتفعات الأردنية الشمالية والشرقية عبر زيادة دخلهم وخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف عملهم في هذا القطاع. وسيعمل المشروع على استخدام وتطويع التقنيات الذكية والمستدامة لتطوير القطاع الزراعي بكل مراحل الإنتاج وسلاسل توريد المنتج إلى المستهلك النهائي وتعظيم القيمة المضافة وضمان رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة إضافة إلى استخدام المياه غير التقليدية.

ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن تحالف من المنظمات الآتية: منظمة بلومونت، ومؤسسة آفاق لبناء بيئة خضراء، وشركة التقنية الخضراء للبيئة المستدامة، والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه وبالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.

ويعمل المشروع على تدريب أصحاب المشاريع المنزلية من خلال تطوير منتجاتهم والتسويق لها وتقديم الدعم اللازم لهم عبر مراحل عدة تبدأ من التوعية القانونية ودعم عملية التسجيل والترخيص، وتقديم خدمات التدريب وتطوير الأعمال، وتقديم التوجيه والإرشاد لهم، وربط المشاريع المنزلية مع الأسواق المحلية والمنصات الإلكترونية التسويقية لعرض منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم وتقديم الدعم العيني حسب الحاجة.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع سيوفر فرصا تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال الشباب المهتمين بالزراعة والمزارعين، وكما سيقدم الدعم لــ500 مشروع منزلي زراعي و200 مزرعة في مناطق المرتفعات الأردنية الشمالية والشرقية.