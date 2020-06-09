“الصحفيين” تثمن اهتمام الملك بالصحف الورقية

عمان – ثمن مجلس نقابة الصحفيين اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالصحافة الورقية وتقديره للتحديات التي تواجهها وحاجتها للاهتمام والمساعدة.

وقال المجلس في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن تأكيد جلالة الملك خلال لقائه كتابا صحفيين أمس الاثنين وتقديره لحجم التحدي الذي تواجهه الصحافة الورقية وحاجتها إلى المساعدة، يمثل دعما قويا للصحافة التي طالما وقفت وتقف في خندق الوطن تذود عنه وتحمل رسالته وتؤكد ثوابته على مدى عشرات الأعوام بما يليق بالأردن ودوره المحوري.

وأكد بيان المجلس أن نقابة الصحفيين والصحف الورقية تعوّل دائما على تدخل جلالة الملك لحماية المهنة وتأكيد حريتها في العمل، إيمانا من جلالته بأهمية وقيمة الصحافة ووسائل الإعلام في مواجهة التحديات وبناء الوعي العام حول الصعاب والتحديات الكبيرة التي يمر بها الأردن والمنطقة والإقليم.

وبين المجلس أن النقابة تتوقع استجابة حكومية فورية للتوجيه الملكي بمساندة هذه المؤسسات الوطنية كي تتجاوز أزمتها المالية وتقوى على الاستمرار وإدامة الصدور وتوفير العيش الكريم للعاملين فيها من صحفيين وإداريين وفنيين.

وشدد البيان على أن “الحكومة يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة تجاه الصحافة الورقية للنهوض بهذه المؤسسات ماليا واداريا، لافتا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الصحافة الورقية ودورها في مواجهة الإشاعات بالعمل المهني القائم على الدقة والمصداقية في نقل المعلومات والقائم على أداء احترافي ملتزم بشروط المهنة ومعاييرها وأخلاقياتها.

–(بترا)