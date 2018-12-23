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“الصحفيين” تستنكر الإساءة بحق الزميل أبو صبيح

منذ 1 ساعة

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عمان-الغد– يعبر مجلس نقابة الصحفيين عن أسفه للحملة المغرضة والظالمة التي يتعرض لها الزميل مؤيد أبو صبيح الصحفي في جريدة الغد اليومية و عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذي تحاول أياد خفية تشويه سمعته و اغتيال شخصيته على الرغم من سيرته المهنية الطويلة التي نبش فيها اعشاش دبابير الفساد والفاسدين، وبقي خلالها مثالا للصحفي الملتزم بالقواعد المهنية و ملتزما بمدونة السلوك الصحفي.
ويرى المجلس أن الاتهامات التي أطلقت بحق الزميل هي جزء من حملة موجهة و مستمرة لزعزعة الثقة بين الشارع الأردني و مختلف أجهزة و مؤسسات الدولة و التي كانت المؤسسات الصحفية و الصحفيون باستمرار جزءا من أهم أهدافها.
و ترى النقابة أن من حق الزميل اللجوء إلى الجهات الأمنية و القضائية لتتبع مصدر الإساءات الصادرة بحقه ومن يقف خلفها من دعاة الخراب والباحثين عن « اللايكات» على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن كامل الدعم و المؤازرة للزميل.

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