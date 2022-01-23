الصحفيين تطلق أولى دوراتها التدريبية حول تغطية الانتخابات المحلية

انطلقت، أمس السبت، فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز التدريب في نقابة الصحفيين، في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب، بعنوان “التغطية الصحفية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان” المقرر إجراؤها في آذار/ مارس المقبل.

وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني في كلمة له خلال افتتاح أعمال البرنامج التدريبي، أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية بين الهيئة والإعلام بمختلف أشكاله، والمبنية على الحس الوطني والحيادية والمهنية والمساواة.

وثمن المومني دور الإعلام في نجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها، موضحا أن الهيئة المستقلة للانتخاب أعدت دليلا تدريبيا خاصا بالإعلاميين والصحفيين وفقا لقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمّان، بهدف التوعية والتثقيف الانتخابي.

وأضاف أن الهيئة أعدّت التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين أو العاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية مجريات العملية الانتخابية، إضافة إلى المصطلحات القانونية المستخدمة في العملية الانتخابية بدءا من مرحلة إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج.

وقال مدير مركز التدريب في نقابة الصحفيين الأردنيين عماد عبد الرحمن، إن الدورة ستكون ضمن سلسلة من الدورات التي سيعقدها مجلس نقابة الصحفيين؛ لتفعيل شراكته مع المؤسسات الوطنية الفاعلة على صعيد الاستحقاقات الوطنية وتعزيز دور وسائل الإعلام المختلفة في الانتخابات المقبلة، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية أخرى في المحافظات.

وبين عبد الرحمن أن مركز تدريب الصحفيين أخذ على عاتقه تنمية وتعزيز المعارف المهنية في مختلف أشكال وفنون العمل الصحفي والإعلام الرقمي الحديث؛ ما ينعكس إيجابا على المواطن وتمكينه من اتخاذ قراره المناسب.

وفي الجلسة الأولى، أوضح المدرب والمستشار الإعلامي زياد الرباعي أهمية أنماط وأساليب تغطية الانتخابات، والتغطية المتخصصة للانتخابات وأنواعها، بالإضافة إلى كيفية وآلية كتابة هذه التغطية، ونشر المفاهيم الانتخابية للمواطنين؛ ما ينعكس إيجابا على أداء الصحفي بشكل خاص وعلى العملية الانتخابية بشكل عام.

واستعرض الخبير القانوني صخر الخصاونة التشريعات الناظمة للعمل الصحفي خلال الانتخابات، وأخلاقيات العمل الصحفي والتعاطي الأحداث بمهنية وشفافية.

وعرضت عضو مجلس مفوضي الهيئة عبير دبابنة، في كلمتها في ختام فعاليات اليوم الأول للتدريب، أهمية هذه اللقاءات في نشر التوعية ونقل المعرفة للصحفيين بصفتهم شركاء حقيقيين في العملية الانتخابية، مثنية على دور نقابة الصحفيين في هذه المبادرة التي تتزامن مع استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام متتالية، وتشمل الإعلام والمعايير المهنية والأحزاب والانتخابات والحملات الانتخابية للمرشحين، والاقتراع والفرز واعلان النتائج، ويشارك فيها. 19 صحفيا وصحفية من مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية .