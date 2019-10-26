“الصحفيين” تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

عمان – الغد- اطلقت نقابة الصحفيين الأردنيين موقعها الإلكتروني الجديد ليتماشى مع تطلعات الزملاء اعضاء الهيئة العامة في النقابة وتحقيق التواصل مع النقابات وابناء الوطن.

ويأتي اطلاق الموقع www.jpa.jo لينسجم مع الخدمات التي تقدمها النقابة لمنتسبيها وبما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية والتطور الرقمي وادواته والحاجة لواجهة إلكترونية تعبر عن نبض النقابة وتوجهاتها.

ويتيح الموقع لزواره الاطلاع على اخبار النقابة وبياناتها وقراراتها والقوانين والانظمة المتعلقة بسير عملها وآليات التسجيل للعضوية بطريقة سهلة ومرنة، كما يسهل التواصل والاطلاع على اخبار المؤسسات الإعلامية والإعلانات.

كما يتيح الموقع وضع الزملاء والمجتمع المحلي بصورة التطورات أولا بأول ومدهم بأخبار النقابة من مصدرها الرسمي، بالإضافة إلى تصفح مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) و(انستغرام) الموجودة على الموقع.