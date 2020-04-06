“الصحفيين” يبحث أزمة العاملين في الصحف ويطلب لقاءً عاجلا مع رئيس الوزراء

عمان – الغد – أكد مجلس نقابة الصحفيين مجددا أهمية الاسراع بمساعدة الصحف الورقية لتجاوز أزمتها الراهنة والمتمثلة بعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها بسبب قرار الحكومة بوقف صدورها، في سياق الاجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

كما أكد المجلس خلال لقاء تشاوري عقده اليوم الاثنين برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ضرورة مراعاة الظروف الصعبة للصحف الورقية والمعاناة المالية لمئات الاسر التي لا مداخيل لها حاليا ولم يستلم العاملون فيها رواتبهم عن شهر آذار الماضي حتى الآن، كون الموارد المالية للصحف توقفت نهائيا منذ ايقاف صدورها بقرار حكومي.

وقال المجلس انه يتوجب شمول الصحف الورقية ببرامج الدعم والتسهيلات المالية التي اقرتها الحكومة للقطاع الخاص لتمكينه من مواجهة تداعيات الأزمة، معربا عن استغرابه من عدم ادراج قطاع الاعلام ضمن القطاعات التي يحق لها الاستفادة من برنامج القروض الميسرة وبحجم 500 مليون دينار من قبل البنك المركزي.

وشدد المجلس على ضرورة السماح للصحف بالصدور بالحد الأدنى من العاملين ونسخ الطباعة وذلك لتفادي تبعات سلبية كبيرة ستترتب على توقفها عن الصدور مع استعداد الصحف لاتخاذ اجراءات السلامة اللازمة.

كما قرر المجلس توجيه رسالة خطية الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بهذا الخصوص، وطلب لقائه بالسرعة الممكنة.

وفي سياق متصل قرر المجلس تأجيل دفع اقساط التأمين الصحي للزملاء المشتركين فيه عن شهري نيسان وايار / 2020 كما سيتم النظر لاحقا بامكانية تمديد فترة دفع الرسوم والالتزامات المالية للنقابة والتي تم تمديدها مؤخرا الى نهاية الشهر الحالي.