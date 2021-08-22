“الصحفيين” يطالب بإلغاء قرار نقل زملاء من الإذاعة والتلفزيون

عمان-الغد- طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التدخل لالغاء قرار نقل عدد من الزملاء الصحفيين العاملين في الاذاعة والتلفزيون، حفاظاً على حقوقهم، وتفادياً لالحاق الاذى بهم، لارتباط عضوية الصحفي في نقابة الصحفيين بعمله في مؤسسة صحفية وبوظيفة صحفية داخلها.

ودعا بيان صادر عن المجلس اليوم الى اجتماع تشاوري طارىء الاربعاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا مع ممثلي العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، لبحث كافة الاجراءات والتحركات، في مواجهة تعسف ادارة المؤسسة بحق الزملاء، وبما يكفل انهاء تحقيق مطالبهم المشروعة والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية.

وجدد المجلس رفضه قرار المؤسسة الذي يقضي بنقل صحفيين يمارسون عملهم في دائرة الاخبار الى وظائف اخرى لا تتناسب مع طبيعة عملهم، معتبرا ان القرار مخالف لضوابط النقل الوظيفي، وانه ينطوي على انحراف في استعمال السلطة، وبشكل يتناقض مع الاصلاح الذي نادي به جلالة الملك عبدالله الثاني وجوهره ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.

وتساءل البيان عن دوافع ادارة المؤسسة لاتخاذ هذا القرار، ومدى معرفتها بالتقارب والتباعد بين وظائف الزملاء، والوظائف المراد نقلهم اليها ، وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الادارية العليا، والذي أجاز نقل الموظف العام إلى وظيفة أخرى بما لا يؤثر النقل على راتبه والمستوى الوظيفي له، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، علما ان سلطة الإدارة بالنقل هي سلطة تقديرية لا يحد منها سوى عدم المشروعية أو عدم صدورها لتحقيق المصلحة العامة ، سندا لأحكام المواد ( 90 ) و ( 91 ) و( 92 ) من نظام الخدمة المدنية.