“الصحفيين” يطالب هيئة الإعلام بسحب فوري لمشاريع أنظمة قبل مناقشتها

محمد الكيالي

عمان- أكد مصدر مطلع في نقابة الصحفيين إن الاجتماع الذي جمع مجلس النقابة بمدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب ظهر اليوم تخلله طلب من النقابة بسحب فوري لمشروع الأنظمة المعدلة ليكون هناك أساس في الحوار.

ويعد نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، ونظام رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته، ونظام إجازة المصنّفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها، محل خلاف بين مجلس النقابة والهيئة.

ولفت المصدر في تصريح لـ”الغد” إلى أن المجلس رفض تجاوز النقابة في أي قضية تتعلق بالمهنة، داعيا إلى اهمية اجراء مشاورات حول مشاريع الأنظمة بما يضمن عدم الأضرار بحقوق المؤسسات الصحفية والإعلامية وتحميلها أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية صعبة.

وبين أنه لم يتم حسم الرد بخصوص سحب المشروعين حيث من المقرر الرد على النقابة بكتاب رسمي من قبل الهيئة.

إلى ذلك، أكد المصدر أن مجلس النقابة سيتجه إلى اللجوء لإجراءات تصعيدية في حال لم يتم حل قضية نقل زميلتين صحفيتين من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى دوائر حكومية أخرى.

وشدد المجلس على أن نقابة الصحفيين ستدافع عن مصالح منتسبيها وعدم المساس بأوضاعهم ومكتسباتهم الوظيفية”.