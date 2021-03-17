الصحف الإسبانية تبرز “تعطش” ريال مدريد للتشامبيونز ليغ

مدن- سلطت الصحف الإسبانية، المدريدية تحديدا، الضوء على تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتالانتا الإيطالي بعد الفوز عليه (3-1) في إياب دور الـ16 وقبلها بهدف نظيف في الذهاب، مبرزة “تعطش” الملكي للقب بطولته المفضلة.

وبصورة لقائد الريال سيرخيو راموس وهو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مباراة الإياب التي أقيمت أمس الثلاثاء، عنونت (ماركا) صفحتها الرئيسية “تعطش للتشامبيونز”، مبرزة أن “ريال مدريد تأهل لربع النهائي بعد مباراة جديرة بالثقة”.

وأضافت الصحيفة أن “خطأ من الحارس (ماركو) سبورتييلو فتح الطريق أمام انتصار رجال زيدان”، مشيرة إلى أن أهداف “(كريم) بنزيمة و(سيرخيو) راموس، من ركلة جزاء، و(ماركو) أسينسيو لم تترك خيارات لأتالانتا”.

من جانبها، اختارت صحيفة (آس) عنوان “جرعة جيدة من التشامبونز”، معتبرة أن “الريال تأهل لربع النهائي بسلطة بفضل أهداف من توقيع بنزيمة وراموس وأسينسيو”.

كما أبرزت الصحيفة “المباراة الرائعة” التي قدمها لوكا مودريتش وفينيسيوس الذي “كان على وشك تسجل هدف غير عادي”.

أما الصحف الكتالونية، فخصصت صفحاتها الرئيسية لنجم برشلونة ليونيل ميسي الذي عادل مؤخرا لاعب البرسا السابق تشافي هيرنانديز كصاحب أكبر عدد من المباريات التي خاضها بقميص البلاوجرانا (767 مباراة)، ولم تتطرق إلى انتصار الريال إلا في مساحات صغيرة.

فبعنوان “ممر إلى ربع النهائي”، ذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) فوز الملكي في مربع صغير أعلى صفحتها الرئيسية، معتبرة أن “أتالانتا سهل الأمور على الريال الذي فاز بهدية من الحارس وبركلة جزاء”.

أما الجزء الرئيسي من الغلاف، فخصصته الصحيفة الكتالونية لميسي مشيرة إلى أنه “عقب معادلة تشافي في المباريات التي خاضها، أصبح ليو يفتخر بأنه يحمل كافة الأرقام القياسية الفردية في تاريخ البرسا”، مع عرض للأرقام التي حققها مع البلاوجرانا.

وبنفس الطريقة، تطرقت (سبورت) لتأهل الريال لربع نهائي البطولة التي ودعها برشلونةعلى يد باريس سان جيرمان، حيث ذكرت اللقاء في مربع صغير أسفل الصفحة الرئيسية التي خصصتها لـ”الأسطورة” مبرزة أن “ميسي هو الهداف الأبدي للبرسا: على مدار 13 موسما يسجل أكثر من 20 هدفا في الليجا”.

وذكرت الصحيفة بأنه “بعد الثنائية التي سجلها أمام أويسكا، ينطلق النجم الأرجنتيني نحو جائزة البيتشيتشي الثامنة”.

وفي أعلى الصفحة، أبرزت (سبورت) أن جوان لابورتا “حصل على التأييد وسيتم تنصيبه اليوم” رئيسا جديدا للنادي الكتالوني.– (إفي)