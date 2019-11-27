الصحف الإسبانية .. مكسب قليل لريال مدريد وأتلتيكو في خطر

مدريد – انشغلت صحف الرياضة الإسبانية الصادرة الأربعاء بتعادل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بهدفين لمثليهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، معتبرة أن الملكي لم يحقق النتيجة التي كان يستحقها بعد الأداء القوي الذي قدمه على أرض سانتياجو بيرنابيو.

وبعنوان “مكسب قليل رغم كل هذا التألق”، افتتحت صحيفة (ماركا) عددها الصادر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن “الريال قدم أداء عظيما أربك به بي إس جي بلعب هجومي رائع”.

كما أبرزت الصحيفة أن حارس نادي العاصمة الفرنسية وريال مدريد سابقا، الكوستاريكي كيلور نافاس كان “عظيما” وتجنب إمطار شباك فريقه بالأهداف، مشيرة إلى أن “خطأين في النهاية كلفا الريال التعادل”.

وفي عنوان صغير أسفل الصفحة الرئيسية، تطرقت (ماركا) لسقوط أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس بهدف نظيف بتوقيع الأرجنتيني باولو ديبالا، مشيرة إلى أن “ديبالا يجبر أتلتيكو على الفوز” في إشارة إلى حتمية انتصار الروخيبلانكوس في الجولة القادمة من دور المجموعات أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في واندا متروبوليتانو.

من جانبها، وصفت (آس) ما حدث الليلة الماضية بـ”التعادل العظيم” مع صورة للنجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي وقع على ثنائية الملكي، مبرزة أن “النتيجة لم تعكس تفوق الميرينجي على بي إس جي”.

وأضافت في عناوين فرعية أن “الريال تأهل لثمن النهائي من التشامبيونز ثاني مجموعته”، وذكرت بأن البلجيكي إيدن “هازارد خرج مصابا بعد تدخل عنيف من (البلجيكي توماس) مونيير”.

وفي المقابل، ركزت الصحف الكتالونية على مواجهة برشلونة وبوروسيا دورتموند المرتقبة الليلة على ملعب الكامب نو، محذرة “يجب تحقيق الفوز” مع صورة لقائد البرسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحفز زملائه.

وذكرت الصحيفة بأن “البرسا الذي يعاني غيابات دفاعية يحتاج للفوز ليتأهل لثمن النهائي متصدرا مجموعته. غير ذلك سيخاطر بكل شيء في ميلان” في إشار لمواجهة الجولة القادمة.

وفي عنوان صغير أسفل الصحفة تحدثت عن مواجهة الغريم التقليدي أمام نادي العاصمة الفرنسية وركزت على أن “بي إس جي قلب النتيجة في دقيقتين” في إشارة لقب تأخره بهدفين لتعادل، مضيفة أن “الميرينجي أهدر تقدمهم بثنائية من بنزيمة وتأهل وصيفا لمجموعته”.

وعن خسارة الروخيبلانكوس في إيطاليا، أشارت في عنوان صغير إلى أن “أتلتيكو أصبح في خطر”.

بدورها، ركزت (سبورت) هي الأخرى على مواجهة برشلونة ودورتموند المرتقبة مشيرة إلى أن “البرسا يجب أن يفوز ليتأهل متصدرا كي لا تتعقد الأمور” في الدور التالي.

وعن الريال اكتفت بعنوان قصير قالت فيه “مدريد وصيف وهازارد يتعرض لإصابة”، مبرزة في عنوان آخر أن ديبالا “وجه ضربة لأتلتيكو”. (إفي)