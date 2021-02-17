الصحف الفرنسية تحتفي بانتصار باريس سان جيرمان في برشلونة

باريس – ركزت عناوين صحف الرياضة الفرنسية الصادرة الأربعاء على الانتصار المدوي الذي خرج به باريس سان جيرمان من معقل برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز (4-1) على البرسا الذي ظهر “مفككا” ليواجه “فشلا أوروبيا جديدا”.

واعتبرت صحيفة (ليكيب) أن الباريسيين، من خلال “مباراة استثنائية”، أصبحوا أول تشكيل فرنسي يفوز على أرض البلاوجرانا في التشامبيونز ليج، واختارت لغلافها صورة نجم بي إس جي كيليان مبابي وهو يفلت من مدافع البرسا، جيرارد بيكيه.

وفي صفحاتها الداخلية، أشادت الصحيفة بأداء الفرنسي الشاب الذي وقع على “هاتريك” من رباعية فريقه في مرمى برشلونة، معتبرا إياه “الأفضل في أوروبا بقميص الفريق الباريسي”.

وأشارت (ليكيب) إلى أنه في أول مباراة يخضوها مبابي على أرض الكامب نو، كان يلعب كثيرا في غياب زميله البرازيلي نيمار.

ولا ترى الصحيفة كثير من الاحتمالات كي يكرر البرسا انتفاضة عام 2017 لاعتقادها أن الفريق الكتالوني “لم يتطور كثيرا منذ الهزيمة 2-8 أمام بايرن ميونخ في صيف 2020”.

وأوضحت أنه “منذ أربع سنوات، يتلقى البرسا الضربات في أوروبا بشكل يؤكد أنه ليس على مستوى قوة هذه المنافسة”.

من جانبها، اختارت صحيفة (لوباريزيان) عنوان “كما لو كان حلما”، مبرزة أداء مبابي “الرفيع والمدهش” الذي قاد باريس سان جيرمان ليضع قدما في ربع النهائي.

كما اعتبرت الصحيفة أن تألق النجم الفرنسي صاحب الـ22 عاما طغى على الأرجنتيني ليونيل ميسي، مبرزة أن مبابي قدم “أفضل أداء له في بي إس جي” في مباراة “من عالم آخر”.

بدورها، أبرزت (لو فيجارو) أن “باريس سان جيرمان، بقيادة مبابي استثنائي، وجه ضربة كبيرة في برشلونة”.

– (إفي)