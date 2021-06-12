الصحف الفرنسية تنشغل بسقوط نادال

باريس – اهتمت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم السبت بهزيمة رافائيل نادال أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة رولان جاروس التي يحمل الإسباني لقبها، مبرزة “سقوط الملك نادال” الأكثر تتويجا بهذه البطولة الكبرى.

ولصفحتها الرئيسية، اختارت (ليكيب) صورة لنادال عابسا على يسار الغلاف، بينما ظهر ديوكوفيتش في الناحية الأخرى وذراعيه مفتوحين، في حين وصفت اللقاء بأنه “الأجمل في تاريخ البطولة”.

وذكرت الصحيفة بأن المصنف الثالث عالميا لم يخسر أي مباراة في رولان جاروس منذ ست سنوات، وكانت بالتحديد أمام الصربي، المصنف الأول عالميا.

من جانبها، تحدثت صحيفة (لوباريزيان) عن “هزيمة نادال الذي يحظى في خزائنه بـ13 لقب رولان جاروس. – (إفي)