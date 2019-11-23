الصحف تنتقد مدرب بروسيا دورتموند ولاعبوه يساندونه

برلين – وجهت الصحف الألمانية انتقادات لاذعة الى مدرب بروسيا دورتموند السويسري لوسيان فافر بعد خروج فريقه متعادلا في الرمق الاخير على ملعبه 3-3 مع بادربورن صاحب المركز الاخير، والذي تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الاول ضمن منافسات الدوري الالماني، في حين دافع عنه ابرز لاعبين في صفوف الفريق.

وعنونت صحيفة “دي فيلت” على موقعها الرسمي “لا يمكن ان تستمر الحال كذلك مع فافر”، اما موقع “يوروسبورت.دي” فوصف ما يجري في نادي مدينة الرور الصناعية بـ”الاجواء المتفجرة، لا يملك فافر الاعذار”.

De positie van Lucien Favre bij Borussia Dortmund wankelt https://t.co/3BQtu1Kooq pic.twitter.com/c6TQ0RgXjA — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) November 23, 2019

وانقذ قائد دورتموند ماركو رويس فريقه من خسارة مدوية عندما ادرك له التعادل 3-3 في الوقت بدل الضائع. وتأتي هذه النتيجة الهزيلة بعد خسارة ثقيلة تعرض لها الفريق امام بايرن ميونيخ برباعية نظيفة قبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل الفريق المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والذي يلعب السبت.

واعتبرت صحيفة “بيلد” الاكثر شعبية في المانيا بأن “دورتموند هو على مسافة سنوات ضوئية من هدفه المتمثل بإحراز اللقب، اذا قام مسؤولو النادي بتحليل الوضع الحالي، يتعين عليهم التوصل الى استنتاج: فافر ليس مدربا يمكن ان يحرز اللقب!”.

لكن قائد الفريق رويس وقطب خط الدفاع ماتس هوملز هبا الى نجدة المدرب، فقال الأول: “الجميع يتحمل المسؤولية وهذا ما يجب الحديث عنه وليس المدرب”.

اما هوملز، فقال: “نحن اللاعبون نرتكب الاخطاء على ارضية الملعب. اريد ان اكون واضحا بان الامر لا يتعلق اطلاقا بالمدرب عندما نعيد الكرة الى الفريق المنافس من دون اي ضغط على الاطلاق”.

BVB in der Krise: War's das für Lucien Favre? https://t.co/1nmJdGHOm2 — stern.de Sport (@stern_sport) November 23, 2019

وكان مجلس الادارة مؤمنا جدا بمشروع فافر وانفقوا اموال طائلة في مطلع الموسم الحالي لتعزيز صفوف الفريق وبات في وضع لا يحسد عليه.

واعترف سيباستيان كيهل احد المسؤولين في النادي: “لدينا الكثير من هامش التطوير، بطبيعة الحال علينا ان نسأل انفسنا عما يحدث الان. نتحدث دائما داخليا على مختلف المواضيع وبطبيعة الحال نتحدث في بعض الاحيان عن المدرب”، اما المدير الرياضي في النادي ميكايل تسورك فقال “لن اقول الشيء الكثير لكن ما حصل في الشوط الاول غير مقبول ويتعين علينا تقديم الاعتذار لدى الجماهير. غدا يوم اخر”.

وكشفت “بيلد” “بعد قمة العار في ميونيخ، منح رئيس النادي يواكيم فاتسكه والمدير الرياضي ميكايل تسورك، المدرب فافر حتى بداية العطلة الشتوية (منتصف كانون الاول/ديسمبر المقبل) لانقاذ الموقف. لكن الان الاستمرار على هذا الرهان يحمل في طياته مخاطرة كبيرة”. (أ ف ب)