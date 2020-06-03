الصحيفة الورقية تعود لتزين صباحات محبيها

تغريد السعايدة

عمان– يقول الكاتب الأميركي الشهير جاكسون براون في كتابه “إرشادات الحياة” الأكثر مبيعا في تسعينيات القرن الماضي “لا تثق بذاكرتك، اكتب كل شيء على الورق”، لتكون الورقة بما تحمله من تفاصيل هي الذاكرة التي تُنعش تاريخ الأمم و”تُؤرشف” لعقود متتالية وتمثل نمط حياة وجزءا من تفاصيل الشعوب ودليل بقائها.

منذ ساعات الصباح وخلال توجهه للعمل، حرص زيد العبادي على التوجه لأحد المحال لشراء الصحيفة الورقية، معبراً عن فرحته بها، وهو الذي اعتاد كذلك على تصفحها يومياً، ما قبل “كورونا”، كنوع من تقليد يومي يقوم به، اعتاد كذلك عليه منذ الطفولة ليمثل جزءا من ثقافة العائلة التي كان يقوم بها والده.

ويقول زيد إنه ورغم ميول الكثيرين نحو الحصول على المعلومة من خلال الشبكة العنكبوتية بمختلف أشكالها كمواقع إخبارية ومواقع تواصل اجتماعي، غير أن الكثير من الناس ما يزالون محافظين على هذا التقليد الدائم بالصحيفة الورقية، وأصبح جزءا من موروث المجتمع، وصورة تُمثل تفاصيل الناس في صباحاتهم.

لذلك، يتفق الكثيرون على أن الصحيفة الورقية لا تقف عن كونها فقط ناقلة للخبر، بل هي طبعة تراثية وصورة وطنية لطالما تسيدت صفحاتها الأولى عناوين قومية ومحطات مفصلية في تاريخ الدول لتكون إحدى الدلالات على هوية الوطن واستمرارية التفاصيل اليومية فيه وصورة تعبيرية عن الاستقرار الذي تتمتع به الشعوب.

وعلى الرغم من الغياب الطويل ولأول مرة للصحف الورقية خلال جائحة “كورونا”، ولجوء المواطنين للتعرف على الأخبار من خلال منافذ الكترونية، إلا أن عودة الصحف الورقية للتوزيع من جديد، كان لها وقع وبهجة واضحة لدى من يعشقون تصفح تلك الأوراق التي لطالما “أرشفت” بين ثناياها تاريخ أمم وتفاصيل حياة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قد صرح خلال تهنئة خاصة بعودة الصحف الورقية للتوزيع “أن عودة الصحف الورقية لبيوت ومكاتب قرائها ومحبيها ومتابعيها هي بارقة تعافٍ وأمل انتظرناها بفارغ الصبر، وأتطلع لتصفح كل جريدة وطنية افتقدناها مطبوعة”، مشيراً إلى أن الصحافة الورقية تمثل محطة مهمة خلال مواجهة جائحة “كورونا” والتكيف مع آثارها والتعافي من انعكاساتها، منوهاً إلى الدور الحيوي الذي قدمته الصحف الوطنية في مختلف التحديات خلال هذه الأزمة.

عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، يرى أن عودة الصحف الورقية للصدور بنسخ مطبوعة هي خطوة إيجابية وضرورية في الوقت ذاته؛ إذ إن ذلك يعني تأكيدا لحضورها القوي بالمفهومين المهني والمؤسسي، لتؤدي دورها في تشكيل الرأي العام، على أسس موضوعية تحترم وتتحرى الدقة وحق الجمهور في المعرفة.

وقال الطاهات لـ”الغد” إن الصحافة بما تملكة من مدخرات وخبرات احترافية لديها القدرة الكبيرة على توصيل المعلومات والأفكار بطريقة تسهم في “ضبط إيقاع الرأي العام” بعيداً عن الإشكالات والاستعراضات والتشتت الذي خلفته كثرة المصادر الإخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب “الدخلاء والجهلاء”.

ويشدد الطاهات على أن الدولة القوية هي التي تدعم وتعطي الفرصة وتحترم التنوع في منظومتها الإعلامية، سواء مطبوعة، مرئية، مسموعة، أو إلكترونية، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه الصحف الورقية وصدورها، هو تمسك بجزء من أرشيف الدولة وتاريخها الذي يحترم مفهوم النهضة.

وما ذلك، بحسب الطاهات، إلا دليل على أن الدولة تقدر رسالة الصحافة في الحاضر كما في الماضي، وكل الدراسات الإعلامية تشير إلى أن الصحافة الإلكترونية ما هي إلا مكمل لعمل الصحافة الورقية وليس بديلا لمصدر المعلومة، ومن الواضح أن الصحافة الورقية بدأت تلتقط إشارات التحول وتحافظ على النسخ الورقية من خلال تطويرها إلكترونياً وإيصال المحتوى للجمهور.

الخبير الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، تحدث عن تجربته الشخصية، قائلاً “إنه وبحكم الاهتمامات وطبيعة العمل في كثير من الأحيان، كنت أتابع قراءة أكثر من صحيفة يومية باستمرار، ولو لم أكن أقوم بشراء جميع الصحف، كنت أتبادل الصحيفة مع عدد من الأصدقاء المهتمين، ولم ينقص من قدر الصحيفة كونها قُرئت بعد يوم أو أكثر”.

ويقول سرحان “إن قراءة الصحيفة الورقية فيها متعة أكثر، حتى عندما كانت تصبغ أيدي القارئ بحبرها الأسود قبل أن تدخل الألوان إليها، وهي كما الكتاب المطبوع يصعب على من تعود التعامل معه وقراءته واقتناءه أن يتجاوز هذا العدد، فهي جزء من تاريخ الشخص وموروث المجتمع، فالصحيفة الورقية والكتاب الورقي لهما قيمة ثقافية وأدبية وعلمية كبيرة، ويجب على الجميع الحرص على استمراريتهما”.

بفرحة عارمة وبحب، استقبلت أم منى أوراق صحيفتها في الأول من حزيران (يونيو)، تقلبها وتستمتع بقراءة مضمونها بكل راحة، على حد تعبيرها، وهي التي اعتادت لسنوات طويلة على أن تكون من مشتركي الصحيفة، التي تطرق بابها صباحاً كضيف يحمل لها كل الأخبار وتستمع له بكل انتباه، إلى أن جاءت جائحة “كورونا” لتفقدها هذا الضيف “العزيز”.

وتقول أم منى، وهي في العقد السابع من العمر “أكثر ما أفرحني في الأيام الماضية عودة صحيفتي الورقية التي أحب والاتصال مع العالم من جديد”، مضيفة أن الصحيفة الورقية تجعلها على تماس مع تفاصيل الناس وأحاديثهم من خلال قراءتها بتمعن، وتفضل مطالعة الأخبار الاجتماعية والخفيفة، على حد تعبيرها؛ إذ بإمكانها معرفة الأخبار السريعة والآنية من خلال أبنائها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من حديث الكثيرين عن قدرتهم على الاستغناء عن الصحف الورقية، واعتمادهم على تلقي الأخبار من مصادر متنوعة وسريعة وآنية، إلا أن آخرين يؤكدون تمسكهم بالصحيفة الورقية ووجود تفاصيل كثيرة وقصص اجتماعية وإنسانية يمكن الاطلاع عليها وقراءتها بطرق مفضلة لديهم.

ويستغرب رامي موسى رأي بعض أصدقائه الذين يتناولون الحديث عن الصحيفة الورقية من كونها جزءا من الماضي ولها بدائل أخرى حديثة، ويقول “إن عراقة الصحف الورقية وارتباطها بالتاريخ والتراث ومجريات الأحداث التي مرّ بها العالم، تعني ضرورة المحافظة على هذا التراث الذي يؤكد أن دائرة الحياة ما تزال قائمة”.

ويضيف رامي “أن توقف الصحف الورقية خلال جائحة كورونا ما هو كذلك إلا دليل على أن غياب وجود حياة طبيعية واستقرار وروتين يومي اعتدنا عليه، لذا فإن عودة الصحف، حتى وإن كان هناك بدائل، هي دليل على عودة الحياة لطبيعتها والتخلص من حالة الطوارئ ولو بشكل جزئي”.

ويردف سرحان بالقول “إن صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع زاخرة بالأخبار ومقاطع الفيديو لدرجة أن الشخص أصبح غير قادر على متابعة ما ينقل وينشر، عدا عن صعوبة التثبت من صحة ودقة هذا المحتوى، الأمر الذي يُحدث بلبلة وفوضى وأحياناً تشويشا وتناقضا فيما ينقل، وهذه التكنولوجيا لها إيجابياتها كما لها سلبياتها في حال لم يحسن التعامل معها واستخدامها، وحتى فترة ليست بالبعيدة، كانت الصحف الورقية تعد من أهم وسائل نقل الأخبار والمعلومات لدى فئات متعددة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تحتوي على مقالات سياسية وأخبار وتحليلات اقتصادية وكذلك اجتماعية ورياضية، فيجد فيها الجميع ما يلبي جانباً من اهتماماته وحاجاته”.

عدا عن ذلك، يرى سرحان أن من إيجابيات الصحيفة الورقية وإن كانت -في الأغلب- توزع في الصباح، إلا أنها تقرأ طوال اليوم ويتم تداولها من أكثر من شخص، وخصوصاً في المكاتب والشركات التي توفر نسخة أو أكثر من صحيفة أو صحف عدة ويتم التناوب على قراءتها من أكثر من شخص ويتم بعد ذلك حفظها ضمن الأرشيف للرجوع إليها وقت الحاجة.

وبالرغم من وجود مواقع إلكترونية للصحف اليومية، إلا أن الصحافة الورقية يبقى لها نكهة خاصة، خصوصا للذين اعتادوا على قراءتها قبل انتشار المواقع الإلكترونية، فهي بالنسبة لهم تحمل ذكريات كثيرة؛ حيث كانت قراءة الصحيفة عملاً ممتعاً، خصوصاً إذا كان للقارئ مساهمة في عدد الصحيفة بمقال أو رأي أو صورة، وما يزال الأرشيف محفوظاً بالرغم من مرور أكثر من عشرين عاماً على بعض الأخبار، والشعور ما يزال أن ما يُنشر على الصفحات الورقية أكثر قيمة مما ينشر على المواقع المختلفة، وحتى الأشخاص الذين ليس لهم اهتمامات بقراءة الأخبار والمقالات يجدون في الصحيفة الورقية ما يناسبهم سواء بألعاب التسلية التي لها جمهور يحرص على الحصول على الصحيفة لحلها كونها تشكل عملية تحد لهم، إضافة إلى أنها تحتوي على كثير من المتعة.