الصدارة طموح الأهلي والأرثوذكسي في ختام ذهاب دوري المحترفات

مهند جويلس – يتطلع فريقا الأهلي والأرثوذكسي، للقبض على صدارة مرحلة ذهاب دوري المحترفات لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان اليوم عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الخامسة من البطولة.

وتعد مواجهة الليلة من أهم مواجهات الدوري، نظرا لما يتمتع به كل فريق من لاعبات متميزات، إلى جانب أهمية حصد النقاط كاملة، حيث سيتوج الفائز بطلا للمرحلة الأولى من البطولة التي تقسم على 3 مراحل (ذهاب، إياب، المرحلة الذهبية).

وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الإفتتاحية للجولة الخامسة من البطولة، والذي جمعت فريقي الاتحاد (4 نقاط) والنصر (نقطة وحيدة) على ملعب البولو أيضا.

ومع نهاية الجولة الماضية، انفرد الأرثوذكسي بصدارة البطولة برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، فيما يتواجد الأهلي في مركز الوصافة برصيد 7 نقاط، والاتحاد ثالثا برصيد 4 نقاط، والاستقلال والنصر في المركزين الرابع والخامس وبرصيدهما نقطة واحدة.

يدخل الأهلي والأرثوذكسي المواجهة بهدف الفوز فقط، إلا أن الأفضلية والكفة تميل للأرثوذكسي على الصعيد النقطي، ما يجعل الأخير أمام خيارين للحفاظ على صدارته، فيما يتطلب من الأهلي الفوز ولا شيء سواه.

ويتمتع الأهلي بقوة هجومية ضاربة هي الأقوى بالبطولةـ، بعد تسجيله 14 هدفا من 3 مباريات، متفوقا على منافسه المباشر الأرثوذكسي الذي سجل 7 أهداف فقط، بينما يتفوق الأرثوذكسي من الناحية الدفاعية باستقباله هدفا واحدا فقط.

ولن تخرج خيارات “الليث الأبيض” عن الأسماء التي خاضت المباريات السابقة، وذلك ببقاء روند كساب بين الخشبات الثلاث، ومن أمامها كل من شارلوت الأبيض، رند أبو حسين، لوجين البطوش وناومي أنيما، فيما تتواجد نتاشا النبر وجوسي لاربا في منتصف الملعب، مع انطلاق مي سويلم وروزبهان فريج على الطرفين، لتمويل الكرات للمهاجمتين رايا حينا وبانه البيطار.

وقال المدير الفني لفريق الأهلي خضر عيد، إن أوضاع فريقه جيدة قبل لقاء الأرثوذكسي، رغم إهدار نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بعد التعادل مع الاتحاد، مشيرا إلى أن الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة الليلة.

وبين عيد في حديثه لـ “الغد”، أن الفريق سيقاتل من أجل تصدر فرق الدوري مع نهاية مرحلة الذهاب، وأن هذا الأمر لن يأتي سوى بالفوز على الأرثوذكسي، مؤكدا بأن المنافس يضم أفضل اللاعبات المحليات والمنتخب الوطني.

وتابع: “ستكون مواجهة اليوم هي الأقوى من النواحي الفنية والبدنية والمهارية، ولله الحمد لا نعاني من أية غيابات سواء بسبب الحرمان أو الإصابة، ونأمل مواصلة تقديم الأداء المميز”.

من جهته يطمح الأرثوذكسي لتحسن مستواه رغم الفوز في المباريات السابقة، إلا أن الأداء المقدم من قبل لاعبات “نسور عبدون” لم يرتق للمستوى المطلوب، مع عدم تأثير اللاعبتين الأجنبيتين بشكل إيجابي على المنظومة، وبقائهما بعيدا عن الحسابات الفنية بشكل كبير من قبل الجهاز الفني للفريق.

وستعود حارسة المرمى ملك شنك لمركزها بعد مشاركة زميلتها جود الشنطي في المباراة الماضية، مع تكون الخط الخلفي من رزان الزاغة، مسار العثامنة، هيا خليل وشذى سهاونة، وفي المنتصف انشراح حياصات وريما ياسين، مع حضور ثلاثي الوسط الهجومي المكون من شاهناز جبرين، لاسيما اللهيمق ونور المشايخ، خلف المهاجمة تالا البرغوثي.

وأكد المدير الفني لفريق الأرثوذكسي عدنان عوض، أن فريقه جاهز لمواصلة انتصاراته بدوري المحترفات، وتسجيل الفوز الرابع على التوالي، بعدما استعد لمواجهة اليوم بصفوف مكتملة.

وأوضح عوض أن الهبوط بالمستوى من مباراة لأخرى وارد، نظرا لتقارب المستويات بين فرق البطولة، إلى جانب ضغط المباريات الذي تعرض له الفريق في الآونة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة الفوز وتقديم مستوى يليق بحجم الفريق وسعيه للصعود على منصات التتويج.

وتابع: “الأهلي يمتلك عناصر مميزة ونقدر طموحه للفوز والصدارة، ونحن كذلك نبحث عن صدارة الذهاب ونمتلك الأدوات اللازمة لذلك، والدوري الحالي هو الأقوى بتاريخ بطولات المحترفات، نظرا لوجود 3 فرق منافسة على القمة، وبين مرحلتي الذهاب والإياب سنعمل على تعزيز صفوف الفريق بلاعبات جدد، إلى جانب مغادرة أكثر من لاعبة أيضا”.