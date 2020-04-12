الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية تثمن خطاب جلالة الملك

عمان- الغد- ثمنت لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية الاوروبية المضامين التي حملها خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي وجهه الى شعبه مساء الجمعة مؤكدة ان الاردن قادر بحكمة وحنكة جلالته على تجاوز مختلف التحديات.

وبينت على لسان رئيسها النائب هيثم الزيادين في البيان الصادر عنها اليوم الاحد ان ثبات الاردن وعزيمته في محاربة الفيروس رغم حجم الامكانيات والظروف التي يمر بها اثبت بأنه انموذج في تكاتف الجهود.

وزادت اللجنة ان الاردن قادر في ظل التناغم القائم بين كافة مكونات الشعب واجهزته على تجاوز الازمة الاستثنائية التي يمر بها لافتة الى ان رسائل الملك التي وجهت للشعب على مدار الازمة رفعت من الهمم وعززت من معاني الفخر بقيادة جلالته مؤكدة ان الشعب لن يخذلوا جلالته وسيكونو كبارا امامه في تحمل المسؤولية.

وشكرت جهود الكوادر الطبية والتمريضية والقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والاجهزة الامنية الذين يعملون على مدار الساعة لحماية الوطن من ذلك الوباء العالمي لافتة الى ان النتائج الايجابية خير دليل على ما نشاهده من انجازات.

وجددت اللجنة اعتزازها بالقيادة الهاشمية التي حرصت منذ بدء الازمة على توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين عبر التنسبق الدؤوب داعية الله عز وجل ان يحفظ الأردن قيادة و شعبا وأن يحفظ البشرية جمعاء.