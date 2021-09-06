الصديق المقرّب.. حينما يكون “سرا” لنجاحنا أو فشلنا

رشا كناكرية

عمان- تختلف المسميات في علاقات البشر المتنوعة، ولعل الصداقة هي العلاقة الأسمى بينها، فهي رابطة وطيدة تجمع الفرد مع “خليل”، يلتقيان بالعديد من الأفكار ويحرص كل منهما على مراعاة مشاعر الآخر وتفهمها.

لا يعلم كثير مدى أهمية وتأثير “الأصدقاء” في حياتهم، والدور الكبير الذي يقدّمونه لمساعدتهم على النجاح والتقدم، أو عكس ذلك تماما، وقد يقومون بإحباطهم وخذلانهم والتسبب في فشلهم، فهنالك من لا يقدر قيمة هذه العلاقة، ولا يعلم معنى أن يكون صديقا وفيا.

سمر محمد (34 عاما) تستذكر أنها في فترة العشرينات من عمرها كانت لديها أعز صديقة “كما تعتقد”، وتقول، “لم أتوقع يوما أن تخرج من حياتي.. تفكر بسوداوية دائما.. في كل موقف أتلهف القيام به تحبط عزيمتي بل وأشعر بطاقة سلبية تحيطيني من كل جانب.. وللأسف تخليت عن العديد من أحلامي جراء مجاراتها.. استيقظت متأخرة ولكني استطعت حسم الأمر والتنازل عن تلك الصداقة”.

هذه التجرية ساعدت سمر على إدراك أهمية الأشخاص وتأثيرهم فيها، لهذا دائرة علاقتها أصبحت أصغر، بالرغم من أنها فقدت إيمانها بالصداقة، معلقة، أنها تسعى لاختيار صديقات “حقيقيات”.

بينما أحمد (38 عاما) كان يدرك قيمة وأهمية الأشخاص الموجودين في حياته ومدى التأثير الكبير لهم منذ البداية، لذلك كان دقيقا في اختياره لأصدقائه، فهو لا يحتاج إلى عدد كبير منهم، بل يحتاج إلى من يسانده ويهتم به ويقويه.

“الاصحاب نعمة ولا يحظى بها الجميع” بهذه الكلمات وصف أحمد أصدقاءه، إذ وجد فيهم الداعم والمؤمن بقدراته ومهاراته ووضعوا فيه الثقة العالية. ويضيف أحمد، “عندما أخطأت لم يقف ضدي أصدقائي، لكنهم اختاروا الوقت المناسب لنصحي وارشادي، واستجبت لكلماتهم التي كانت أخوية وصائبة”، وبنظره الصداقة لا تقاس بالسنوات، وإنما بالمواقف.

اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنه يبين أن الإنسان كائن متفاعل فهو يتفاعل مع الناس حوله ومعارفه وأقاربه وانعدامه يعني الموت، وبالتالي ضروري جدا وجود الناس في حياتنا، كالأصدقاء المقربين الذين لهم أثر كبير عليها من حيث تفاعلنا معهم، ومع البيئات والمعطيات المختلفة كمجتمع، فلهم تأثير كبير بشكل أو بآخر. ويضيف، الإنسان دائما بحاجة للمساندة النفسية والدعم الإيجابي والتحفيز، وهذا يحققه الأشخاص الذين حوله، خاصة في مراحل معينة من العمر، فلهم تأثير كبير في نضوجه وطريقة نمائه وأفكاره وشخصيته، لذلك يتفاعل الإنسان مع المعطيات ومكونات الحياة واحتياجاتها، فلا يمكن للإنسان أن يعيش من دون أناس وبدون الاحتكاك بهم والتعامل معهم.

وهذا التفاعل يسبب أثرا كبيرا لهم، واذا ارتقت وأصبحت العلاقة أقرب ومتفاهمين أكثر وبينهم صداقة قوية فهذا يشكل لهم دعما نفسيا ومساندة حياتية، يستطيعون من خلالها أن يكونوا أكثر إيجابية وتقدما في حياتهم، وفق مطارنه.

ويتابع مطارنه بأن أثرهم كبير وعميق في النجاحات، فالصديق الجيد قادر على المساعدة وتقدير الآخر، والعكس صحيح، إذا كان محبطا وسلبيا يعرقل حياة الآخر وقد يسبب له الفشل.

ويؤكد مطارنه أننا بحاجة لوجود الأشخاص في حياتنا ولابد من وجودهم، ولكن الأهم في كل هذا التفاعل في الخارطة الحياتية مع المعارف والانسجام معهم، فلابد من أن نحسن الاختيار، لافتا إلى أن أكثر مشاكلنا هي من سوء الاختيار، “فليس هنالك أحد مفروض على الفرد ليكون صديقه أو ليكون الموجه له أو مسانده، أنا أختار من يكون ذلك الشخص الذي اقتدي به وأؤمن بعلاقتي به، والاختيار الصحيح”.

ويعتقد مطارنه أن الإنسان بحاجة لشخص يعطيه الطاقة الإيجابية، لأحد يميل عليه اذا شعر بالتعب، من يقدم له الراحة والمساندة، ولهذا يختار من له مكانة وقيمة وقدرة على مساندته ومساعدته، بالإضافة إلى المستوى، فهنالك من يرفع الشخص لفوق وهناك من يسحبه لأسفل، لذا عليه اختيار من يمسك بيده ويسانده ويسهل عليه الطريق، وهذا من الأساسيات قبل الاختيار.

ويضيف، يجب أن يرى الفرد في صديقه شخصية تمتلك القدرة على مساندته ودعمه لتحقيق أهدافه واحتياجاته النفسية والحياتيه والمجتمعية.

وينوه مطارنه أنه إذا تعرف الإنسان إلى شخص ووجده أنانيا “مصلحجيا” لا يقدم له شيئا، ومصلحته فوق كل شيء، هنا عليه إنهاء هذه العلاقة المؤذية.

ويعتقد مطارنه أن خيبة الأمل الكبيرة والمؤلمة عندما تكتشف أن من كنت تظنه صديق عمرك عند موقف ما يتركك لوحدك ويفشي أسرارك، وأن هذا العلاقة مزيفة وأنه لم يكن اهلا لهذه الصداقة.

ويتابع، الأمر النفسي الواقع من هذه الخيبة كبير جدا، وتضع الفرد بحالة من عدم التوازن النفسي، ويفقد الإيمان في العلاقات، وخاصة الصداقة، ولكن الصحيح أن يحاول ألا يتأثر بها كثيرا، فهي تجربة وقد استفاد منها حتى لو تأذى.

ويعتقد مطارنه أنه لابد من العمل على طريقة الاستكشاف، وأن يستشير كيف يستكشف الشخص الذي أمامه، وعندما يبني الفرد علاقة مع شخص من بيئة خاطئة فمن الطبيعي أن يكون الناتج خاطئا ومؤذيا في النهاية، والصحيح أن الحياة والعلاقات يجب أن تتعلق بالجانب الفكري والروحي والإنساني والقيمي.

ويذهب اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إلى أن للأصدقاء تأثير كبير جدا، بسبب لقاءاتهم اليومية وأسرارهم التي يتشاركونها، فهم السند لبعضهم والقدوة والنموذج للآخرين.

من الطبيعي أنهم يتأثرون ببعضهم في كل شيء، حيث إن 75 % من سلوك الأشخاص دائما يكتسبونه من الأصدقاء في كل مراحل التربية والتنشئة الاجتماعية، وخاصة بعد الخروج من محيط المنزل والذهاب للمدرسة والجامعة والحياة العملية، بالاضافة إلى دورهم الكبير في عملية صقل شخصياتهم والتأثير في بعضهم في سلوكياتهم، وفق الخزاعي.

ويعتقد الخزاعي أن وجودهم في حياة الإنسان ضرورة، فهو بحاجة إلى أن يخرج من نمط المعرفة العادية أو النمط التقليدي والروتيني كأسر، فهنالك من يخجل أن يكون صريحا مع أهله وأقاربه، فلا يلجأون إليهم خوفا من العتب واللوم وغيره، لذلك يذهبون للأصدقاء لأنهم يجدون الراحة في الكلام معهم وفي التعبير عن مشاكلهم واحتياجاتهم. وينوه الخزاعي أنه إذا كان هذا الصديق ليس أهلا لهذه الصداقة فهو يستغلها لمصلحة شخصية آنية ومنفعية، فمن الضروري أن يخرج من حياته، فهذه العلاقة متعبة، وينتج عنها المشاكل والتعب النفسي فقط.