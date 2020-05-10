“الصرافين”: الحوالات حول معدلها بهذا الوقت من العام وشح بالعملات الخليجية

عمان- قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي إن نسبة الحوالات النقدية الخارجية، حول معدلها المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة، وأن هناك شحا في العملات الخليجية في السوق بسبب توقف السياحة والتجارة.

واضاف السعودي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن نشاط سوق صرف العملات انخفض بنحو 95 بالمئة عن وضعه الطبيعي، مبينا أن شركات الصرافة حافظت على استقرار الاقتصاد في فترة أزمة كورونا، من خلال دفعها لمئات الآلاف من الحوالات.

وأشار الى أن عدد شركات الصرافة في الأردن هو 140 شركة، تعمل منها 110 وتشغل نحو 4000 موظف، أما بقية الشركات فهي متعطلة لعدة أسباب كوجودها على الحدود أو بسبب تصفيتها.