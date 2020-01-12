الصرايرة: أطالب ببناء جامعة طبية ريادية للتخصصات الطبية والتمريض

محمود الطراونة

عمان – طالب النائب رجا الصرايرة بناء جامعة طبية ريادية للتخصصات الطبية والتمريض وما شابه لتكن جاذبة لتلقي العلم بها من كل الدول العربية والأجنبية، وبنفس الشروط التي يقبل بها الطالب الأردني بالدول الأخرى وبإشراف وزارتي الصحة والتعليم العالي حسب القوانين المراعية للجامعات.

وأشار في كلمة له خلال مناقشات الموازنة العامة اليوم الاحد ، إلى أن هذا الأمر يوفر عملات صعبة لصالح الوطن بمقدار 40 مليون دينار سنوي الان، فكيف أن أصبحت الجامعة داخل الوطن كمشروع ريادي وبمشاركة القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى إقامة مشروع وطني يهدف إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية لتحل محل العمالة الوافدة من اناث وذكور وبتشريع ينظم ذلك وان فاتورة العمالة الوافدة تجاوزت المليار دينار سنوي كعمله صعبه مصدرها للخارج.