الصرايرة: الأردن لن يسمح بتمدد إسرائيل وضم الغور

عمان-الغد- أكد الفريق أول ركن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق خالد الصرايرة أن الاردن لن يسمح بتمدد “اسرائيل”وضم الغور، مذكرا جيش الاحتلال بعام 1968 وما حصل في معركة الكرامة الخالدة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “واجه الحقيقة” على شاشة الحقيقة الدولية مساء الثلاثاء أن الاردن قوي بقيادته وشعبه وموقعه الجغرافي، إضافة إلى أن التاريخ يشهد للأردن وقيادته في كل المواقف.

وشدد الصرايرة على أننا في الأردن اقوياء نملك أكثر من خيار للتعامل مع الاحتلال، مؤكدا على أن الأردنيين يعرفون كيف يقاتلون الجيش “الاسرائيلي” وللأردن أساليبه في القتال.

وأكد على أن جيش “اسرائيل” ليس اقوى من الجيش الأردني، ومعركة الكرامة حاضرة في اذهان الجميع، مبينا أن الجندي والضابط الاردني معروف لدى كل العالم.

ووجه الصرايرة رسالة الى الأقلام المأجورة بتشديده على أن هذه الأرض أرضنا ونحميها بالدماء.

وعبر عن تأييده بعودة “التجنيد الاجباري”، إضافة لضرورة وجود جيش شعبي في الأردن.