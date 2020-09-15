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الصرايرة: تحويل 4.2 مليون دينار من صندوق همّة وطن لحساب أمانات وزارة الصحة

منذ 44 دقيقة
جمال الصرايرة

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عمان- الغد- أعلن نائب رئيس لجنة إدارة صندوق همّة وطن، السيد جمال الصرايرة اليوم، عن تحويل 4.2 مليون دينار من حساب التبرعات الرئيسية للصندوق لحساب أمانات وزارة الصحة.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، قد اعتمد دعم وزارة الصحة ضمن أوجه الإنفاق من حساب التبرعات الرئيسية لصندوق همّة وطن.

وبحسب السيد الصرايرة، يأتي هذا التبرع استجابة للآثار المترتبة على تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع الصحي، ونظراً للحاجة الماسة والدائمة لأجهزة الفحص المختبري الحديثة PCR ، التي تعزز من قدرة استجابة المختبر المركزي في وزارة الصحة لإجراء الفحوصات العشوائية واللازمة بالسرعة المطلوبة.

كما سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لإجراء 200 ألف عينة فحص كورونا.

وأوضح السيد الصرايرة، أن وزارة الصحة ستقوم بتزويد لجنة إدارة صندوق همّة وطن بتقارير دورية حول المبالغ التي تم صرفها.

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