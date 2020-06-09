همة وطن يقدم 19 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية

عمان- الغد- قررت لجنة صندوق “همة وطن” تقديم مبلغ 19 مليون دينار إلى صندوق المعونة الوطنية وتوسيع مظلة الدعم ببرنامج (تكافل2) لهذا الشهر مع متابعة ومراقبة جودة أداء البرنامج.

وقال نائب رئيس اللجنة جمال الصرايرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن لجنة الصندوق أجرت تقييما شاملا لجهود برامج الحماية الاجتماعية والتي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع كافة الجمعيات الخيرية والتطوعية الأردنية ومدى وصول الدعم إلى مستحقيه.

واضاف انه وبناء على التقييم وافق الصندوق على الاستمرار في دعم هذه الجهود بعد الاطلاع على تعديلات الأسس المعتمدة بالاضافة الى بحث ضرورة وجود برامج ومبادرات لدعم أصحاب المهن والأعمال الحرة والعاملين الذين لم تتم تغطيتهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وأن يكون هناك جهد متكافئ في هذا الخصوص من قبل الحكومة.

وعبر الصرايرة عن شكره وتقديره لكل الذين ساهموا في الصندوق مهيبا بالمقتدرين الذين لم يقدموا مساهماتهم بالاستجابة لنداء همة وطن وذلك لأن تأثيرات الجائحة لا تزال مستمرة اقتصاديا وتحتاج إلى تكاتف الجميع للتخفيف من آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.