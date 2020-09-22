الصرايرة: مليون دينار إضافية من صندوق همّة وطن لتكية أم علي

عمّان- أعلن نائب رئيس لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية لصندوق همّة وطن، السيد جمال الصرايرة عن صرف مبلغ مليون دينار أردني لدعم تكية أم علي.

وأوضح السيد الصرايرة في كتاب رفعه إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مؤخرا، أن لجنة إدارة الصندوق وافقت على اعتماد تكية أم علي كوجه من وجوه الإنفاق من أموال حساب التبرعات الرئيسية لـ “همّة وطن”، وذلك حرصاً منها على الوصول إلى الأسر المحتاجة وتوفير الإعانات الإنسانية الغذائية للفقراء والمحتاجين في الأردن المتضررين من أزمة كورونا.

وبحسب السيد الصرايرة، تستهدف تكية أم علي، دعم الأسر الأكثر حاجة والتي لا تتلقى دعماً من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية، مبيناً أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا انعكست على المتبرعين من الأفراد والمؤسسات ما سيؤدي لإيقاف الدعم الغذائي عن 10 آلاف أسرة .

ولفت السيد الصرايرة، إلى أن لجنة إدارة الصندوق تلقت كتاباً من نائب رئيس مجلس إدارة تكية أم علي، طاهر المصري، يوضح فيه تبعات أزمة كورونا على جهود التكية في مكافحة الفقر، موضحا أن انتشار الوباء قد ألقى بظلاله على إيرادات التكية و”جعلنا نقف على مفترق طرق سوف يضطرنا إلى إيقاف الدعم الغذائي عن 10 آلاف أسرة وذلك من أصل ثلاثين ألف أسرة تستلم الدعم الغذائي الشهري من تكية أم علي.

وأشار السيد الصرايرة إلى أن تكية أم علي ستقوم وبشكل طارئ بتوزيع 4 آلاف طرد غذائي على المتضررين من جراء الحظر الشامل في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية، وذلك بالتنسيق مع الحكام الإداريين ومدراء التنمية في هذه المناطق.

وأكد السيد الصرايرة، أن لجنة إدارة صندوق همّة وطن تحرص على الحصول على التقارير النهائية حول كيفية انفاق المنح من الجهات التي تم اعتمادها من وجوه الإنفاق من أموال حساب الصندوق، مبيناً أن اللجنة وضعت شروطاً وآليات محددة لصرف هذه الأموال.