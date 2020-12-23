الصرايرة: 500 ألف دينار إضافية من صندوق همّة وطن لدعم الهيئة الخيرية الهاشمية

عمان- الغد- قال نائب رئيس لجنة إدارة حسابات صندوق همّة وطن، جمال الصرايرة، أن اللجنة وبعد موافقة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قررت وللمرة الثانية صرف مبلغ 500 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأوضح الصرايرة في بيان صحفي صدر اليوم، أن هذا المبلغ الإضافي سيتم تخصيصه لتغطية كلفة توزيع طرود المواد الغذائية في المحافظات ومناطق العزل .

وأضاف الصرايرة، أن إجمالي التبرعات لصندوق همّة وطن بلغت حتى اليوم 94.2 مليون دينار، صرف منها 93.1مليون دينار تم توزيعها كالتالي؛ ب 73 مليون لصندوق المعونة الوطنية، 10 ملايين دينار لشراء أجهزة ومعدات لمستشفيات وزارة الصحة الميدانية و4.2 مليون دينار لوزارة الصحة لتوفير جهاز PCR وعينات فحص كورونا، و2 مليون دينار لتكية أم علي، و1.5مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى 2 مليون دينار لوزارة الخارجية لدعم برنامج عودة آمنة للأردنيين من الخارج، و 433 ألف دينار لمستشفى الجامعة لتوفير أجهزة التنفس الصناعي النافذ وغير النافذ وأجهزة غسيل كلى.

وشدد الصرايرة في البيان الصحفي، على شفافية ووضوح آلية صرف أموال التبرعات، موضحاً أنها تخضع للرقابة حيث تطلع لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية على تقارير دورية مقدمة من الجهات الحاصلة على التبرعات حول أوجه الصرف والانفاق.