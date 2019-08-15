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الصربي ستانوفيتش مديرا فنيا جديدا للزمالك المصري

منذ 24 دقيقة

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القاهرة – أعلن نادي الزمالك المصري تعيين الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا جديدا للفريق، ليخلف خالد جلال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت لحين تعيين مدرب جديد بعد نهاية مسيرة السويسري كريستيان جروس.

وجاء إعلان تعيين ستانوفيتش في ساعة مبكرة من اليوم الخميس عبر رئيس النادي الأبيض، مرتضى منصور، الذي أوضح في تصريحات تلفزيونية أن المدرب الصربي سيصل الجمعة من أجل تسلم مهمته بشكل رسمي وتوقيع العقود.

وسبق لستانوفيتش (45 عاما) العمل كمدرب مساعد لمنتخب بلاده الأول كما قاد القادسية السعودي، وعمل أيضا في الدوري الصيني وقاد باوك اليوناني إضافة لتجربة تدريبية قصيرة مع ماكابي حيفا الإسرائيلي. (إفي)

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