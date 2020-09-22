الصريح والسلط يقتنعان بالتعادل الإيجابي

عاطف البزور

إربد- اقتنع فريقا الصريح والسلط بالتعادل الإيجابي الذي سيطر على اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء، على ستاد الحسن بإربد، في افتتاح الجولة الثامنة لدوري المحترفين لكرة القدم، بعد أداء لم يرتق إلى المستوى المطلوب من الفريقين.

الصريح رفع رصيده إلى 14 نقطة وبقي بالمركز الثاني، وبانتظار ما ستسفر عنه بقية لقاءات الجولة، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الفيصلي، بينما رفع السلط رصيده إلى 11 نقطة.

الصريح 2 السلط 2

جاءت البداية حذرة من كلا الفريقين اللذين عملا على تحصين مواقعهما الخلفية قبل البدء بأي عملية هجومية.

والحذر المبالغ به انعكس سلبا على الأداء العام للمباراة، حيث انحصرت الألعاب في منتصف الميدان، وغابت المبادرات الهجومية المتوقعة، وعانى الفريقان من صعوبة في ايجاد المساحات في مناطق الخطورة لتبقى الشباك في سلام رغم افضلية فريق السلط في السيطرة والاستحواذ.

اعتمد السلط في بناء هجماته على تواجد محمد مصطفى ومحمد راتب في منطقة الارتكاز وتركوا لأحمد سريوة مهمة بناء الهجمات بمساندة زيد أبو عابد ومحمد كلوب فيما تواجد يوسف النبر كرأس حربة.

في المقابل لعب الصريح بطريقة تحفظ قدراته الدفاعية بالدرجة الاولى ومن ثم شن الهجمات في حال تسلم الكرة، حيث تواجد في خط الوسط معاذ العجلوني وصدام الشهابات ومجدي العطار ويوسف ذودان وعبدالرؤوف الروابدة، وحاولوا امداد المهاجم محمد العكش بالكرات العرضية لكن تماسك دفاع السلط جعله بعيدا عن مشاهد الخطورة.

ومع انتصاف الشوط نهج الفريقان هجمات متبادلة دون خطورة تذكر على كلا المرميين وذلك لاستعجال التمرير والتسديد من قبل الطرفين وحاول السلط تسريع العابه والإنطلاق نحو مرمى خالد العثامنة، لكن التسرع والاستعجال كان السمة البارزة والطاغية على عمليات الفريق الهجومية، التي بقيت دون خطورة، ولم تحقق الهدف المنشود بل على العكس جاءت النتيجة عكسية عندما فشل الحارس سيف ابو هزيم في التصدي لتسديدة يوسف ذودان الضعيفة لترتد الكرة أمام محمد العكش الذي أحسن استغلال الفرصة واعاد الكرة للشباك هدف التقدم للصريح د32.

الهدف كان بمثابة صدمة للاعبي السلط، وحاولوا العودة بسرعة للواجب الهجومي وكاد رواد ابو خيزران ان يرد سريعا لكن تالق العثامنة انقذ الموقف قبل أن يأتي الحل عن طريق محمد راتب الذي تسلم كرة أحمد سريوة قبل أن يواجه المرمى، ويسدد بالشباك هدف التعادل في الدقيقة 37، ولم تاتي الدقائق المتبقية بجديد لينتهي الشوط بالتعادل هدف لهدف.

هدف لهدف

مجريات الشوط الثاني عندما وضعته تمريرة العكش في مواجهة المرمى ليسدد بقوة داخل الشباك هدف التقدم الثاني للصريح د46 انطلق بعدها فريق السلط بحثا عن هدف التعادل والذي جاء سريعا عن طريق المدافع الليبي احمد التربي الذي استغل كرة عبيدة السمارنة التي احدثت دربكة داخل المنطقة ليخطف الكرة ويسدد داخل المرمى هدف التعادل د55.

مال أداء الفريقين الى الهدوء مع مرور الوقت وبقيت الالعاب محصورة في منتصف الميدان دون أن ينجح كلا الفريقين في صياغة مشاهد التهديد حيث ان غالبية الكرات المرسلة داخل منطقة الجزاء كانت تحت سيطرة المدافعين هنا وهناك.

ولاحت مع مضي الوقت فرصة لفريق السلط عندما انكشف المرمى امام محمد راتب لكنه تاخر بالتسديد فضاعت الفرصة.

وتجددت الخطورة السلطية على مرمى الصريح فسدد ابو عابد كرة ابعدتها قدم المدافع وهي بطريقها للشباك رد البديل ايمانويل بكرة قوية تحولت من قدم المدافع لركنية.

وقام مدربا الفريقان بإجراء عدة تبديلات لغايات تكتيكية لكن دونما ان ينجحا في هز الشباك لتنتهي المباراة بتعادل ايجابي بطعم الخسارة.

المباراة في سطور

النتيجة : الصريح 2 السلط 2

الاهداف : سجل للصريح محمد العكش د32 ومجدي العطار 46 وسجل للسلط محمد راتب د37 واحمد التربي 55

الملعب : ستاد الحسن/ اربد

الحكام : ادار اللقاء محمد عرفة للساحة وعاونه ايمن عبيدات وخالد ابو الخيل للخطوط.

العقوبات : انذار هيثم البطة وعلاء حريما من الصريح

مثل الصريح: خالد العثامنة، هيثم البطة، سليمان الخطيب، محمد الشقران، علاء حريما، معاذ العجلوني(رضوان الشطناوي)، صدام الشهابات، مجدي العطار، عبدالرؤوف الروابدة(اوليفيرا)، يوسف ذودان(ايمانويل)، محمد العكش

مثل السلط: سيف أبو هزيم(تامر صالح)، ادهم القرشي، محمد أبو حشيش، محمد الداود، احمد التربي، أحمد سريوه(محمود زعترة)، زيد أبو عابد، محمد مصطفى(عبيدة السمارنة)، رواد أبو خيزران، محمد كلوب، يوسف النبر(اشرف المساعيد).