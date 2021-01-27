الصريح يبدي ملاحظته حول منع “الأجنبي”

عمان – الغد – أبدى رئيس نادي الصريح عمر العجلوني اعتراضه على ما يدور في الوسط الرياضي، حول توجه اتحاد الكرة لمنع أندية الدرجة الأولى من التعاقد مع محترفين أجانب في الموسم الكروي المقبل.

وأشار العجلوني في تصريح لـ”الغد”، أن النادي لم يتلق إشعارا رسميا بهذا القرار، ولكن تناهى إلى مسامعه رغبة الاتحاد في اقامة دوري الأولى في الموسم المقبل بدون محترفين أجانب، معتبرا أن هذا القرار في حال تطبيقه سيلحق الضرر بناديه، كون الصريح تعاقد مع محترف أجنبي لمدة 5 سنوات، قبل أن يهبط الفريق من المحترفين للدرجة الأولى.

وأضاف: من الذي سيتولى دفع عقد المحترف الأفريقي الذي يتواجد في الصريح حاليا، بعد أن وقع العام الماضي على كشوفات النادي لمدة 5 سنوات؟.

وطالب الصريح بضرورة ايجاد حل لهذا الموضوع، منعا لتكليف صندوق النادي مبالغ تؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في النادي. – (أخبار النجوم)