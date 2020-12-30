الصريح يرد على خطاب الاتحاد بشأن الطبيب

عمان – الغد – رد نادي الصريح أول من أمس، على الخطاب الموجهة من اتحاد الكرة، والذي يسأل فيه عن سبب غياب طبيب الفريق عن المباراة الأخيرة أمام الأهلي.

ويتوقع أن يتسبب غياب الطبيب في فرض عقوبة على نادي الصريح، في حال لم يقتنع الاتحاد برد ومبررات النادي.

وبين الصريح في كتابه الموجه للاتحاد، أن الطبيب غاب عن مباراة الأهلي، بسبب عقد قرانه، وهو الموعد الذي لا يستطيع التغيب عنه، معتبرا أن ظرفا استثنائيا أجبر الطبيب على الغياب.

وتمنى الصريح على الاتحاد قبول هذا العذر، وعدم اتخاذ أي اجراء بهذا الشأن. – (أخبار النجوم)