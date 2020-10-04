الصريح يشتكي تعرض لاعبيه لمضايقات في العمل

خالد خطاطبة

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عمان – الغد – اشتكى نادي الصريح، من تعرض عدد من لاعبيه لضغوطات في العمل، رغم وجود كتب رسمية من الاتحاد للاعبي أندية المحترفين، تطالب المؤسسات الحكومية، بتسهيل مهمة اللاعبين.

وأشار رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن مسؤولا في العمل عن عدد من لاعبي فريق الصريح لكرة القدم، استدعاهم للحضور إلى العمل يوم أمس الأحد، وهو الموعد المقرر لمباراة الفريق أمام الوحدات (قبل صدور قرار التأجيل)، وطلب تواجدهم صباحا لعقد لقاء معهم، رغم التأكيد على أن اللاعبين المحليين المحترفين، يحظون بميزة التفريغ أو الحصول على تسهيلات في العمل على أقل تقدير. وكشف رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، في تصريح لـ”الغد”، أنه حاول التواصل مع هذا المسؤول دون جدوى، ما دفعه لمحاولة التواصل مع المسؤول العام لهذه المؤسسة ايضا دون أن ينجح في ذلك، ما دفعه أخيرا للاتصال مع أمانة سر اتحاد الكرة لإبلاغها بما يجري مع اللاعبين، رغم خطاب الاتحاد المطالب بتسهيل مهمة اللاعبين.