الصريح يطالب بمبلغ نقدي لاستقطاب العطار

عمان – الغد – اشترط نادي الصريح على الفيصلي، ضرورة احضار مبلغ نقدي، إذا ما أراد استقطاب اللاعب مجدي العطار.

وأجرى الفيصلي اتصالا مع الصريح، لطلب الاستفادة من اللاعب مجدي العطار، ليرحب الصريح بالموضوع، شريطة أن يحضر الفيصلي المبلغ نقدا.

وشهدت الاتصالات بين الطرفين، تحديد يوم أمس الأحد موعدا للقاء ممثلين عن الناديين، دون أن يحصل ذلك حتى عصر يوم أمس.وأكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني في تصريح لـ”الغد”، أنه لا يمانع في انتقال العطار للفيصلي، ولكنه اشترط احضار المبلغ نقدا “كاش” عند قدوم الفيصلي للمفاوضات.

يشار إلى أن بندا في عقد العطار مع الصريح، يتيح له طلب فسخ العقد، في حال هبط الفريق إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، شريطة دفع حوالي 50 % من قيمة العقد، وهو ما يسعى اللاعب لاستثماره، خاصة بعد هبوط فريقه.

– (أخبار النجوم)