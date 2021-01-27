الصريح يطالب 4 لاعبين بالتعويض

عمان – الغد – يواصل نادي الصريح اتصالاته مع اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم، لمعرفة مصير القضية التي رفعها ضد 4 من لاعبيه السابقين، لمطالبتهم بتعويضات مالية، بسبب عدم التزامهم بالعقد المبرم مع النادي.

وكثف الصريح من اتصالاته مع اتحاد الكرة، لمعرفة مصير القضية التي مضى عليها حوالي عام دون البت فيها.

وقال رئيس نادي الصريح عمر العجلوني في تصريح لـ”الغد”: لجان اتحاد الكرة تأخرت في البت بالقضية، وهذا أمر مستغرب، خاصة وأن القضية مضى عليها وقتا طويلا، مؤكدا محاولاته في الفترة الماضية التواصل مع المعنيين في الاتحاد دون جدوى. – (أخبار النجوم)