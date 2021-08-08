الصريح يطلب لاعبا من الوحدات ويستدعي نيجيريا

عمان – الغد – كشف نادي الصريح، عن تقديم طلب لنادي الوحدات، لمعرفه رأيه في إمكانية استعارة لاعب، لتمثيل الفريق خلال منافسات دور يالدرجة الأولى لكرة القدم.

وفضل رئيس نادي الصريح عمر العجلوني في حديث لـ”الغد”، عدم الكشف عن هوية اللاعب، في ظل رغبة ناد آخر في استعارته، مفضلا الانتظار لحين الوقوف على رأي الوحدات.

العجلوني أكد ايضا انضمام محترف نيجيري إلى فريق الكرة، لتعزيز صفوفه خلال منافسات الدوري، بحثا عن العودة لمصاف أندية المحترفين.

وأضاف: اللاعب النيجيري وقع إلكترونيا، بانتظار التحاقه في الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لبدء التدريبات مع الفريق.-(أخبار النجوم)