الصريح يعيد أوليفيرا للفريق رغم المخالصة

عمان – الغد – أعلن نادي الصريح إعادة المحترف العاجي أوليفيرا لصفوف فريق كرة القدم، رغم ابعاده عن الفريق خلال الأسابيع الماضية، بسبب سلوكه في أحد التدريبات التي هاجم فيها بعض الإداريين.

وكشف رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الإدارة قررت إعادة اللاعب للفريق رغم ابعاده في الفترة الماضية لأسباب ليست فنية.

وقال العجلوني في تصريح لـ”الغد”: أوليفيرا ارتكب خطأ سلوكيا في أحد التدريبات، وتم اتخاذ قرار بابعاده، حيث تم توقيع مخالصة معه، من دون أن يتم رفعها إلى اتحاد الكرة.

وأضاف: قرار ابعاد المحترف العاجي كان ساريا في الفترة الأخيرة، حيث تم ابعاده عن التدريبات والمباريات، وكان يستعد للمغادرة إلى بلاده، دون أن يتمكن بسبب حجوزات الطيران، قبل أن ينجح في تأمين حجز يوم 27 الشهر الحالي.

وأشار العجلوني أن تأخير مغادرة أوليفيرا عمان، دفعنا لإعادة النظر بعقوبة ابعاده، وبالتالي الموافقة على إعادته للفريق، من خلال المشاركة في التدريبات، فيما تبقى مسألة اشراكه في المباريات الثلاث المقبلة أمرا فنيا يعود للمدرب عبدالله عمارين.

إلى ذلك، شدد العجلوني على أهمية تحقيق الفوز في مباراة معان، بحثا عن الابتعاد عن شبح الهبوط، وجدد رئيس النادي ثقته بجميع لاعبيه، وقدرتهم على الثبات في الموسم الحالي، على أمل تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل.

– (أخبار النجوم)