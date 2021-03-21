الصريح يعين العمارين مديراً فنياً لفريق كرة القدم

عمان – قررت إدارة نادي الصريح، تعيين المدرب عبدالله العمارين، مديراً فنيا لفريق كرة القدم، استعداداً لمنافسات دوري الدرجة الأولى.

وأعلن رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الإدارة قررت تعيين العمارين مدربا للفريق، لما يتمتع به من فكر فني جيد، إلى جانب معرفته التامة بقدرات اللاعبين، بعد أن اشرف على تدريب الفريق لفترات طويلة خلال المواسم الماضية.

وبين العجلوني لـ(بترا)، اليوم الأحد، أن الفريق سيباشر تدريباته اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، استعداداً لدوري الدرجة الأولى، وبحثاً عن العودة مجدداً لدوري المحترفين.