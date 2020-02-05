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الصريح يفوز على الأهلي ويتأهل لنصف نهائي درع الاتحاد

منذ 4 ساعات
فريق الصريح لكرة القدم - (الغد)

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عمان – ضمن فريق الصريح تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الأربعاء على فريق الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ستاد الحسن بإربد، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول للبطولة.
وبهذا الفوز رفع الصريح رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الأولى، فيما بقي رصيد الأهلي بدون نقاط بعد 3 هزائم.
وتجري اليوم ايضا مباراة ضمن نفس المجموعة وتجمع فريقي الفيصلي وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث يملك العقبة في رصيده 4 نقاط، والفيصلي 3 نقاط، ليحافظ الفريقان على حظوظهما بالتأهل بحسب النتيجة وبحسب نتائج مباريات المجموعتين الثانية والثالثة التي تجري يومي غد وبعد غد.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدري المجموعات الثلاثة إلى جانب الفريق الذي يحتل أفضل ثاني غلى الدور نصف النهائي.- (بترا)

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