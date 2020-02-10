الصفاقسي يعبر إلى مربّع الذهب عبر بوابة دي لا سال

عمان – الغد – حقق نادي الصفاقسي التونسي فوزاً مستحقاً على نادي دي لا سال بنتيجة 3 أشواط نظيفة بواقع (25-12، و25- 11، 25-16 (ضمن من خلاله صعوده إلى مربع الذهب، وذلك في اللقاء الذي احتضنته اليوم صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن مواجهات ربع نهائي لبطولة الكرة الطائرة التي تقام على صعيد فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

ومع مستهل اللقاء، عبّرت لاعبات الفريقين عن جدارة ونديّة واضحة حيث استطعن أن يعكسن المستويات المتقدمة لديهنّ، خاصة من لاعبات دي لا سال الوافد الجديد للدورة، فكانت ممثلات الأردن على قدر العزم والنديّة بالرغم من تقدم لاعبات نادي الصفاقسي التونسي في الدقائق الأولى من الشوط، لكن لاعبات دي لا سال استطعن في الدقائق ما قبل الأخيرة معادلة النتيجة أكثر من مرة بواقع 8-8 ثم 10-10، ليأتي بعدها التقدم تونسياً بنتيجة 11-10 لكن سرعان ما أدركت لاعبات دي لا سال التعادل بنتيجة 11-11 ما أكد على الندية والتكافؤ في الأداء لكن لاعبات تونس نجحن في النهاية في انهاء الشوط الأول لصالحهن بنتيجة 25- 12.

ولم تجد لاعبات الصفاقسي التونسي أدني صعوبة في فرض اسلوبهن على لاعبات دي لا سال والتفوق عليهن بنتيجة 25 -11 في الشوط الثاني.

وجاء الشوط الثالث في بدايته مثيراً ومتكافئاً، حيث تقاسمت فيه لاعبات الناديين الندية وارتفع فيه مستوى لاعبات نادي دي لا سال عن الأداء الذي قدمنه خلال الشوط الأول لكن لاعبات نادي الصفاقسي التونسي بفضل قوة ارسالهن واللعب بمهارة فائقة عند الشبكة حسمن الشوط لمصلحتهنّ بنتيجة 25- 16، والفوز بالمباراة وحجز المقعد الثاني ضمن مربع الذهب لترافق ممثلات تونس نادي سبورتينج المصري الذي حجز البطاقة الأولى.