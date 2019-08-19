الصفدي: ألمانيا ثاني أكبر الدول المانحة للأردن

عمان- الغد- اكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، قوة الشراكة الأردنية الألمانية والتي تترجم تعاونا اقتصاديا ودفاعيا أوسع في جميع المجالات.

وقال في تصريحات مشتركة بعد لقاءه وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب – كارنباور، أن ألمانيا هي ثاني أكبر الدول المانحة للأردن، مثمنا دورها في مساعدة المملكة على تحمل عبء أزمة اللجوء السوري.

وقال انه بحث خلال اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي وزيادة التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، كما استعرضا التطورات الإقليمية وفِي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

كما ثمن الصفدي موقف ألمانيا الثابت في دعم حل الدولتين الذي تؤكد المملكة أنه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

وشكر الصفدي الوزيرة الألمانية على التزام بلادها دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

وأكد الصفدي على أهمية الدور الألماني في محاربة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا ما يزال يشكل خطرا أمنيا وعقائديا تتطلب مواجهته استمرار عمل المجتمع الدولي معا وفِي إطار التحالف الدولي لمحاربة العصابات الداعشية.

وقال الصفدي إنه “كما يذكر جلالة الملك دائما الإرهاب هزم لكنه لم يدمر” لافتا إلى أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولا بد من المضي قدما في التعاون لدحره. وأكد الصفدي أن ألمانيا تقوم بدور رئيس في هذه الحرب التي نخوضها حماية لأمننا ومصالحنا وقيمنا المشتركة.

وأشار الصفدي إلى أنه بحث والوزيرة الألمانية المستجدات في سوريا ، حيث أكدا على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين.

من جهتها ، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية بصلابة علاقات بلادها بالمملكة ، موكده الحرص على تطويرها في جميع المجالات.

وثمنت دور المملكة الرئيس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار ، مشيده بدورها الإنساني في استضافة اللاجئين السوريين.

كما أكدت الوزيرة ان حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ورافق الوزيرة الألمانية وفدا رفيع المستوى ضم عددا من البرلمانيين الألمان.