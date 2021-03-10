الصفدي: ألمانيا ثاني أكبر داعم للأردن

زايد الدخيل

عمان- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن علاقات الأردن مع ألمانيا قوية ومميزة تتمثل في التعاون المستمر والتنسيق المتزايد لمعالجة الأزمات والقضايا الإقليمية.

واكد خلال مؤتمر صحفي عقده عن بعد مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن الحوار الأردني الألماني مستمر وهناك اتصالات عديدة بين جلالة الملك عبد الله الثاني مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تصب في اتجاه تعزيز العلاقات المتينة بيننا وأيضا زيادة التنسيق فيما يتعلق نحو هدفنا المشترك وهو حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الصفدي أن ألمانيا ثاني أكبر داعم للأردن، وهو أمر نثمنه ونقدره عاليا، مشيرا إلى ان حوار مستمر حول زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى تعاون عسكري وأمني في مواجهة الإرهاب.

وقال الصفدي إن الأردن ينظر إلى ألمانيا كـ “شريك رئيسي، وألمانيا لها دور كبير ثنائيا أو في إطار الاتحاد الأوروبي في مساعدة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتأتية من الظروف الإقليمية.

وتحدث الصفدي عن جهود ألمانيا المشتركة في حل الأزمات الإقليمية على رأسها القضية الأساس القضية الفلسطينية أو الأزمة السورية إلى جانب أزمات أخرى.

وقدم الصفدي الشكر لألمانيا على مساعدتها للأردن في مواجهة فيروس كوفيد-19.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الصفدي إن القضية الفلسطينية في مقدم ما تم التباحث به إقليميا، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع ومفتاح الحل.

ودعا الصفدي الى تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، يستعيد المفاوضات الفاعلة للتقدم نحو الحل الوحيد للصراع وهو حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأوضح الصفدي أن مجموعة ميونيخ التي تضم الأردن ألمانيا ومصر وفرنسا، تؤمن أن السلام خيار استراتيجي وأنه ضرورة لأمن المنطقة والعالم، وان هذه الدول تعمل معا وفي فترات صعبة لتقول إن الأمل لم يُفقد والمجتمع الدولي ما زال معنيا بإعادة الزخم الى عملية سلمية فاعلة وإلى إعادة المفاوضات القادرة على أخذنا باتجاه تحقيق هذا السلام.

واشار الصفدي الى أن اجتماع المجموعة الخميس تأكيد على هذا الأمر وبالتنسيق مع شركائنا في أوروبا والعالم العربي وفي الولايات المتحدة من أجل إيجاد هذا الأفق من أجل العودة إلى المفاوضات لأنه لا بديل على المفاوضات سبيلا لتحقيق السلام الذي لا طريق له الا حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967 لتعيش بأمن وسلام الى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السلام العربية.

وأضاف الصفدي” نرى دور ألماني كبير سواء على الصعيد الثنائي أو في اطار الاتحاد الأوروبي وجهودها إزاء مساعدة المملكة على مواجهة التحديدات الاقتصادية والأمنية المتأتية من الظروف الإقليمية”، اضافة الى الجهد المشترك في حل أزمات المنطقة سواء القضية الفلسطينية أو الازمة السورية أو الازمات الاخرى كلها تقوم بها ألمانيا بكفاءة واقتدار وبتنسيق مستمر بيننا.

وأضاف الصفدي” نجتمع في ظرف صعب، صحيح أن حالة الانتخابات تعيق الان العودة الى المفاوضات لكن الان يجب أن يكون صوتنا واضحاً أن المفاوضات يجب أن تستأنف في أسرع وقت ممكن لأن ما يجري على الأرض أمر خطير، لأننا في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية العودة الى المفاوضات نؤكد على ضرورة وقف كل الاجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها وضم الأراضي. لأننا اذا خسرنا الامل في حل الدولتين لن يبقى أمامنا إلا حل الدولة الواحدة وآنذاك يجب التعامل مع حقيقة أن مثل هذا الحل سيؤدي إلى دولة أبارتهايد.

وتابع الصفدي: ومن هذا نقول أننا نعمل معاً لإيجاد أفق حقيقي وفي ذات الوقت نقول أننا نعمل لنحمي حل الدولتين من الاجراءات التي تجري الان سواء في توسعة المستوطنات إلى غيرها من الاجراءات وايضا في موضوع القدس.

وعبر الصفدي عن تطلعه الى أن تنخرط مع الولايات المتحدة في هذه الجهود الولايات المتحدة لها دور قيادي في جهود السلام والبوادر التي ظهرت من الإدارة الأميركية الجديدة بوادر مشجعة لا بد من التفاعل معها إيجابيا ونتطلع كلنا للعمل معها شركاء نحو هدف يصب في مصلحتنا جميعاً وهو العمل لأجل السلام الذي يصب في مصلحتنا جميعاً وهو السلام العادل والشامل.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الحكومة الألمانية تنظر إلى الأردن على أنه “صديق موثوق به وشريك جوهري للمنطقة بأسرها.

وأشار إلى تعاون وثيق مع الأردن خلال أزمة فيروس كورونا، حيث زودت ألمانيا المملكة بأجهزة ومعدات لمواجهة الوباء.

وتحدث عن تزويد الأردن بـ 240 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا بنهاية أيار/مايو المقبل، مشيرا إلى أن الأردن طلب مليوني جرعة من اللقاح.

وقال ماس إن الأردن من أوائل البلدان الذي أشركت اللاجئين السوريين في حملة التطعيم، ونتمنى من الدول الأخرى أن تقوم بذلك، معبرا وعبر عن تقديره لتحمل الأردن أعباء مئات الآلاف للاجئين السوريين”، وأكد أن ألمانيا “ستواصل دعمها للأردن.

وعن مجموعة ميونخ، قال ماس: أولا هذه الصيغة (ميونيخ) الموجودة منذ زمن تتيح لنا فرصة تبادل الآراء وعلى فكرة ليس فقط للمشاركين فيها وإنما للفلسطينيين والإسرائيليين، ولذلك بحثنا مع الطرفين وهذا مكننا من تبادل وجهات النظر المختلفة ونعتقد أن عملية السلام في الشرق الأوسط لا بد من بقائها على الأجندة، لكن عدد الانتخابات في إسرائيل كانت كثيرة وفي فلسطين أقل من اللازم ولنحن نعتمد أن تؤدي هذه الانتخابات إلى نتيجة،ونحن نريد الاستمرار في صيغة ميونيخ لتبادل الآراء لأنه بعد الانتخابات سيكون هنالك قاعدة نستطيع البناء عليها.

[email protected]