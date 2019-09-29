الصفدي: أمن الإمارات والسعودية من أمن الأردن

نيويورك- أجرى وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آلِ نهيان محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تسير نحو آفاق أوسع من التعاون بمتابعة مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين.

واستعرض الصفدي والشيخ عبدالله أيضا خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس في نيويورك سبل تجاوز التحديات التي تواجه المنطقة والجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتقدمت القضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات والأوضاع في الخليج العربي المحادثات حيث أكد الوزيران استمرار العمل مع المجتمع الدولي لتفعيل جهد حقيقي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الصفدي على موقف الأردن الثابت الذي أكده جلالة الملك عبدالله الثاني أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية هو من أمن الأردن وتضامن المملكة المطلق مع الأشقاء في أي خطوة يتخذونها للدفاع عن أمنهم واستقرارهم. وأكد الصفدي والشيخ عبدالله ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة عبر الحوار الذي يكرس علاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل لتنسيق الجهود بشكل مكثف في هذه المرحلة الحساسة التي تواجه فيها المنطقة تحديات كبيرة تتطلب تنسيقا أعمق وتضامنا عربيا يتبدى خطوات وجهود مستمرة لحماية المصالح العربية والأمن والاستقرار في المنطقة.