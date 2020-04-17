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الصفدي: إطلاق منصّة إلكترونيّة لتسجيل الطلبة الراغبين بالعودة من الخارج

منذ 50 دقيقة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي -(تصوير: محمد أبو غوش)

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عمان-الغد- أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، عن إطلاق منصة إلكترونية safelyhome.gov.jo للتسجيل لعودة الطلبة من الخارج يبدأ الطلبة بالتسجيل فيها لمدة (3-4) أيام، ثم سيبدأ فرزها ضمن أولويات محددة وسنرسل لأصحاب الأولويات رمزا يستخدمونه في حجز التذاكر، وبعدها إعلان رحلات جوية لنقل الطلبة.

وأضاف الصفدي أن 35 ألف طالب يدرسون بالخارج والأولويّة للطلبة وتحديداً الإناث وطلبة المدارس ومن تقطّعت بهم السبل من الأردنيين للخارج، والأولوية أيضاً لطلبتنا الموجودون في دول تشهد ظروف صحية صعبة وأعداد طلبتنا فيها كبير، موضحا أن كل من سيعود سيخضع للحجر الإلزامي في منطقة البحر الميّت على نفقته الخاصّة، وستتكفّل الحكومة بنفقات غير القادرين فقط.

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