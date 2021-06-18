آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الصفدي: إعادة تعيين غوتيريش قرار صائب.. مبروك

منذ 4 ساعات
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في دار رئاسة الوزراء -(بترا)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي-

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن إعادة تعيين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لولاية جديدة قرار صائب.

وأضاف الصفدي على “تويتر”: “نتطلع لاستمرار العمل مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولتعزيز الشراكة المتينة التي تربط المملكة والأمم المتحدة، والتي توطدت وتوسعت تعاونا مثمرا في عديد مجالات خلال ولايته الأولى. قرار صائب، وإعادة تعيين مستحق. مبروك”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock