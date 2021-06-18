الصفدي: إعادة تعيين غوتيريش قرار صائب.. مبروك

عمان- الغد- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن إعادة تعيين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لولاية جديدة قرار صائب.

وأضاف الصفدي على “تويتر”: “نتطلع لاستمرار العمل مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولتعزيز الشراكة المتينة التي تربط المملكة والأمم المتحدة، والتي توطدت وتوسعت تعاونا مثمرا في عديد مجالات خلال ولايته الأولى. قرار صائب، وإعادة تعيين مستحق. مبروك”.