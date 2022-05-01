الصفدي: احترام إسرائيل الوضع القائم في المسجد الأقصى السبيل لاستعادة التهدئة

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية كوسوفو دونيكا جيرفالا-شوارتز، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية ترجمتها تعاوناً أوسع في المجالات المختلفة.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي الجهود المبذولة لإنهاء التوتر واستعادة الهدوء في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة.

وأكد الصفدي أن احترام اسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم هو السبيل لاستعادة التهدئة، مشدداً على ضرورة بذل جهود مكثفة وحقيقية للتقدم نحو تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وبحث الوزيران أيضا الأوضاع في منطقة البلقان، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود لضمان الأمن والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية من العالم.