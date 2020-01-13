الصفدي: استقرار العراق ركيزة لأمن المنطقة

عمان- الغد- اكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، على ضرورة دعم أمن واستقرار العراق الذي هو ركيزة لأمن المنطقة.

وشدد الصفدي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الالماني هايكو ماس، على ضرورة الحوار وخفض التصعيد في المنطقة التي تشهد تحديات كبيرة ومتصاعدة، موضحا أن أي تصعيد سيكون له انعكاس خطير على المنطقة وأوروبا.

وشكر الصفدي ألمانيا على دعمها لحل الدولتين في القضية الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين ، قائلاً : القضية الفلسطينية حاضرة في حوارنا وعلاقاتنا الثنائية خصوصا في ظل دعم ألمانيا المستمر لأونروا ولحل الدولتين وهو الموقف الأردني الثابت”.

وفي ما يتعلق بليبيا ، قال الصفدي المطلوب في ليبيا العمل على دعم الاستقرار، والوصول إلى حل ليبي يصنعه فرقاء الأزمة دون تدخلات خارجية.

من جهته ، قال الوزير الالماني ماس، ان التواصل مع الأردن مستمر كونه وسيط مهم للاستقرار في المنطقة، داعيا إلى عدم التصعيد في المنطقة ودعم أمنها واستقرارها.

وأضاف ” يجب على إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالأخص العراق”، لافتا الى خشيته من سحب القوات الدولية من العراق.

وأوضح الوزير الالماني ، أن بلاده تتابع المجريات في إيران، موضحا أن للإيرانيين الحق في التعبير عن الرأي دون مواجهة العنف.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أطلقت عملية برلين لإيقاف التسليح في ليبيا والتوصل إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة.